Hannovers Kapitän droht Ausfall

Manuel Schmiedebach konnte am Dienstag nicht mittrainieren

Kapitän Manuel Schmiedebach muss bei Zweitliga-Spitzenklub Hannover 96 kürzertreten. Der 28-Jährige fehlte am Dienstag bei der Teameinheit aufgrund einer subfaszialen Einblutung in der Wade. Dies gab der Klub bekannt.

Die 96er müssen im Aufstiegsrennen am Freitag (18:30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim ran. Der defensive Mittelfeldmann Manuel Schmiedebach stand bisher 24 Mal in dieser Saison in der Startelf der Niedersachsen. Er kickt seit 2008 in Hannover und kommt bereits auf 170 Bundesligaspiele für die 96er. Ob er am Freitag wieder einsatzfähig wird, ist derzeit noch unklar.