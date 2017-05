Union Berlin bindet Nachwuchstalent Moser

Lennart Moser unterschrieb bis 2021 in Berlin

Zweitligist Union Berlin hat Nachwuchstorhüter Lennart Moser mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet. Der 17-Jährige, der seit 2010 in der Jugend der "Eisernen" spielt, erhielt einen Kontrakt bis 2021, der sowohl für die Bundesliga als auch für die 2. Liga gültig ist.

Moser trainiert ab der kommenden Saison mit den Profis, soll aber zunächst in der U19 Spielpraxis sammeln.

Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung der Eisernen, meinte zur Personalie auf der Vereinshomepage: "Lennart ist ein sehr talentierter junger Torwart, den wir bei seiner weiteren Entwicklung auch in Zukunft begleiten möchten. Schon in der laufenden Saison hat er sein Können im Profitraining unter Beweis gestellt, deshalb sind wir davon überzeugt, dass Lennart in den kommenden Jahren weiter seinen Weg geht. Wir werden ihm die notwendige Zeit dazu geben."