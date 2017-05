HSV-Paukenschlag: Trio aus Kader gestrichen

Die Trainingsgruppe der Hamburger wird bis zum Saisonende dezimiert

Nach der desolaten 0:4-Niederlage gegen den FC Augsburg liegen die Nerven beim Hamburger SV blank. Jetzt hat Trainer Markus Gisdol reagiert und gleich drei Spieler aus dem Kader gestrichen.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, gehören die HSV-Profis Johan Djourou, Nabil Bahoui und Ashton Götz nicht länger zum Spielerkader der Hamburger.

"Wir haben noch drei Spiele, in denen wir alles selbst richten können. Wir müssen in dieser entscheidenden Phase alles unserer Mission unterordnen. Deshalb haben wir entschieden, unsere Kräfte noch einmal zu bündeln und unsere Trainingsgruppe für den Saison-Endspurt zu verkleinern", erklärt Sportchef Jens Todt die Maßnahme auf der Vereinshomepage.

Momentan liegen die Hamburger punktgleich mit dem Tabellen-14. Mainz und dem dem 15. VfL Wolfsburg auf dem Relegationsplatz. Vor dem Abstiegsduell am kommenden Spieltag gegen den FSV wird bei den Hamburg-Verantwortlichen auch ein spontanes Trainingslager in Erwägung gezogen. Aktuell scheint beim Bundesliga-Dino jedes Mittel recht, um den dritten Relegationsshowdown in den letzten vier Jahren zu verhindern.