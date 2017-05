Sturm zieht Option bei Skrivanek

Der SK Sturm hat die Option auf eine Vertragsverlängerung bei Lukas Skrivanek gezogen

Der SK Sturm hat am Dienstag offiziell vermeldet, dass die Grazer bei Lukas Skrivanek die Vertragsoption auf eine Verlängerung für ein Jahr gezogen wurde.

Sturm-Sportchef Günter Kreissl möchte die Entwicklung des 20-jährigen linken Verteidigers weiter beobachten: "Lukas hat das erste Jahr im Trainingsbetrieb der Kampfmannschaft absolviert und in der Regionalliga Mitte Spielpraxis gesammelt. Nun gilt es für ihn die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu setzen. Das wollen wir mit einer Leihe zu einem Verein in einer höheren Liga als die Regionalliga Mitte anstreben."

Skrivanek kam im Jahr 2010 von der Jugend des DSV Leoben in die Akademie des SK Sturm. Über die U16 und die U18 sowie die zweite Mannschaft arbeitete er sich bis zum Trainingsbetrieb bei den Profis hoch. "Ich habe in den Trainings und Aufbauspielen mit der Kampfmannschaft sehr viel gelernt und bin als Fußballer und Person gewachsen. Ich bin froh, dass der Verein weiterhin meine Entwicklung unterstützt und wir in gemeinsamer Abstimmung an einer Leihe in eine höhere Liga arbeiten."

red