Hasenhüttl lobt die Bayern

Ralph Hasenhüttl hat den Bayern zur Meisterschaft gratuliert

Trainer Ralph Hasenhüttl von RB Leipzig hat dem FC Bayern offiziell zur Meisterschaft gratuliert.

"Herzlichen Glückwunsch zu einer sehr starken und überragenden Saison. Wir haben eine Zeit lang dafür gesorgt, dass ein bisschen Spannung aufkommt. Dass wir sie ein bisschen ärgern konnten, das war wohl für ganz Fußball-Deutschland interessant zu sehen. Kurz vor Weihnachten haben sie dann mal ernst gemacht und haben uns gezeigt, wie weit wir wirklich sind", sagte Hasenhüttl gegenüber "Sky Sport News HD".

"Wir haben ja noch ein Rückspiel. Da werden wir sehen, ob wir es besser machen können." Am 13.05.2017 (15:30 Uhr) trifft der furiose Aufsteiger in der Bundesliga erneut auf den deutschen Rekordmeister. Dann müssen die Bayern in der Red Bull Arena ran.