LASK macht Titel endgültig perfekt

Der Bundesliga-Aufstieg war bereits längst perfekt. Am Dienstag fixierte der LASK mit einem 1:0-Heimsieg gegen den SC Wiener Neustadt auch endgültig den Meistertitel in der Erste Liga.

Ein Goldtor von René Gartler, der in der 62. Minute einen Elfmeter verwertete, ließ das LASK-Meisterstück Gewissheit werden. Mit 69 Punkten sind die Oberösterreicher vom (zudem ohnehin nicht aufstiegsberechtigten) Verfolger FC Liefering, der bei 53 Zählern hält, in den letzten vier Runden nicht mehr abzufangen. Austria Lustenau hält als Dritter bei 50 Punkten. Zudem hat der LASK noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Bundesliga gratuliert

Nach sechs Jahren feiern die Linzer damit ein Comeback in Österreichs Oberhaus. Seit Einführung der Bundesliga konnten die Athletiker zuvor bereits 1978/79, 1993/94 sowie 2006/07 den Meistertitel in der zweithöchsten Spielklasse bejubeln.

Die Österreichische Fußball-Bundesliga gratulierte am Dienstagabend herzlich zum Meistertitel in der Sky Go Ersten Liga und zum Aufstieg in die Tipico Bundesliga.

So meinte Bundesliga-Präsident Hans Rinner: "Herzlichen Glückwünsch an den LASK! Mit einer überragenden Saison stehen die Linzer völlig verdient bereits vorzeitig als Meister und Aufsteiger fest. Nach sechs Jahren ist der LASK zurück in der höchsten Spielklasse und wir alle können uns über das Comeback eines echten Traditionsvereins in der Bundesliga freuen.“

red