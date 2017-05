FSV macht ersten Schritt bei Vereinsboss-Wahl

Die Mitglieder des FSV Mainz 05 sind gefragt

Der FSV Mainz 05 ist den letzten "formalen Schritt" in Richtung Neustart auf der Führungsebene gegangen. Die 283 anwesenden Mitglieder bestimmten am Dienstagabend auf einer Außerordentlichen Mitgliederversammlung endgültig die fünfköpfige Wahlkommission, der bei der Wahl des neuen Vereinschefs am 25. Juni eine entscheidende Rolle zukommen wird. Benötigt wurden fünf Wahlgänge.

Die Kommission wird die Kandidaten zur Wahl des neuen "Vereinsvorsitzenden", der auf Harald Strutz folgen wird, sowie die für den Aufsichtsrat vorschlagen. Strutz hatte am 3. März seinen Rücktritt angekündigt, der 66-Jährige wird sich nach 30 Jahren im Amt und den Querelen der vergangenen Monate nicht zur Wiederwahl zu stellen.

"Das nenne ich Engagement für diesen Verein", sagte Vizepräsident Jürgen Doetz, einer der möglichen Strutz-Nachfolger, der die Versammlung leitete: "Ich glaube, im Moment denkt jeder 05er mehr an die sportliche Situation und daran, wie die Perspektiven aussehen - und nicht in jeder Sekunde an die neue Satzung." Das Votum sei aber ein Schritt, "den wir dringend brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen".

Satzungsänderungen und mehr

Der abstiegsbedrohte Klub hatte im vergangenen Jahr aufgrund der angestrebten Satzungsreform viermal zur Mitgliederversammlung geladen. Die Wahlkommission war eigentlich schon am 13. November 2016 bestimmt worden - ein "Auszählungsfehler im Wahlverfahren" (Doetz) machte aber den Termin am Dienstag nötig.

Damals hatte nur einer der Kandidat im ersten Wahlgang die in der Satzung vorgeschriebene Mehrheit (über die Hälfte der gültigen Stimmen) erreicht, dennoch waren alle fünf Kommissionsmitlieder sofort bestätigt worden.

Beschlossen waren Ende des vergangenen Jahres bereits verschiedene Satzungsänderungen, durch die unter anderem der mächtige Aufsichtsrat geschaffen werden kann, der für die Berufung der neuen hauptamtlichen Vorstandsmitglieder verantwortlich sein wird - allerdings nicht für die Wahl des grundsätzlich ehrenamtlichen Vereins- und Vorstandsvorsitzenden, der direkt von den Mitgliedern ernannt werden wird. Das Amtsgericht Mainz hatte die Reform mit Verspätung Ende Februar 2017 abgesegnet