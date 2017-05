HSV-Kurztrip gegen die Abstiegsangst

Bobby Wood bangt mit dem HSV um den Klassenerhalt

Der abstiegsgefährdete Hamburger SV wird vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 wie erwartet ein Kurz-Trainingslager beziehen.

Die erneut auf den Relegationsplatz abgerutschten Hamburger schlagen von Donnerstag bis Samstag ihr Quartier in Rotenburg (Wümme) auf, gab der Verein am Dienstagabend bekannt. Am Sonntag steht dann das richtungsweisende Duell mit Mainz an.

"Wir wollen uns gemeinsam auf die schwierige Aufgabe am Sonntag fokussieren und alles andere ausblenden", sagte HSV-Sportdirektor Jens Todt.