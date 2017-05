Medien: Auch Bayern an Goretzka interessiert

Wechselt Leon Goretzka von Schalke zum FC Bayern?

Seit Wochen und Monaten reißen die Spekulationen um die Zukunft von Schalkes Jung-Nationalspieler Leon Goretzka nicht ab. Auch Bayern München soll nun Interesse daran haben, den Mittelfeldmann im Sommer an die Isar zu locken.

Laut "Sport Bild" beobachtet der Rekordmeister die Entwicklung in der Personalie ganz genau. Sollte es der 22-Jährige ablehnen, seinen noch bis 2018 laufenden Vertrag in Gelsenkirchen zu verlängern, müssten ihn die die Königsblauen in diesem Sommer verkaufen, um noch eine Ablösesumme zu kassieren. Dann wollen die Bayern dem Bericht zufolge parat stehen.

Zuletzt war unter anderem mehrere Top-Klubs aus England Interesse an Goretzka nachgesagt worden. Bei einem Wechsel in der anstehenden Transferperiode ruft Schalke dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro für seinen Leistungsträger auf.

Goretzka soll in München Teil des Umbruches werden, den die Klub-Bosse nach dem Ausscheiden aus Champions League und DFB-Pokal anleiern wollen.

Sein Noch-Arbeitgeber arbeitet seit langer Zeit fieberhaft daran, die Zusammenarbeit mit dem begehrten Profi auszudehnen. Goretzka selbst vermied unlängst ein echtes Bekenntnis zu den Knappen. "Wir haben bisher keine intensiven Gespräche geführt", wiegelte der 1,89-Meter-Mann Fragen nach seiner Zukunft auf Schalke ab.

Beim Bundesligazehnten gehört der Youngster, der 2013 vom Reviernachbarn VfL Bochum kam, längst zu den absoluten Schlüsselspielern. In der laufenden Bundesligasaison bestritt er 27 Spiele, allesamt von Beginn an. Dabei erzielte er fünf Treffer und bereitete weitere drei vor.

Viermal stand Goretzka überdies inzwischen für die A-Nationalmannschaft auf dem Platz.