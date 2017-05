Bayern: Rekordvertrag für Arsenals Sánchez?

Alexis Sánchez könnte bald für die Bayern stürmen

Philipp Lahm und Xabi Alonso hängen die Fußball-Treter im Sommer an den Nagel, Kingsley Coman (bis 2020) und Thiago (bis 2021) haben hingegen ihre Verträge verlängert. Soviel zum Status Quo des viel diskutierten Umbruchs beim FC Bayern München. Vor allem in der Abteilung Attacke existieren allerdings noch einige Baustellen. Die Lösung der Probleme könnte dabei Alexis Sánchez heißen.

Uli Hoeneß und Co. sollen den 28-jährigen Chilenen als perfekten Ersatz für das alternde Duo Arjen Robben (33) und Franck Ribéry (34) auserkoren haben. Das berichtet die "Sport Bild". Das Blatt deckt jedoch auch einige Hürden auf dem Weg zu einer Verpflichtung des Arsenal-Torjägers auf: Die Statistik entlarvt Sánchez eher als lauffaulen Spieler, was dem Bayern-Spiel widerspräche und mit Sánchez-Berater Fernando Felicevich machten die Mannen von der Säbener Straße einst schlechte Erfahrungen, als Arturo Vidal statt aus Leverkusen an die Isar zu Juventus wechselte.

Zudem wird Sánchez wohl nur mit einem Rekordgehalt zu locken sein. Eine Erfahrung, die aktuell auch sein jetziger Arbeitgeber aus London macht. Für eine Verlängerung seines 2018 auslaufenden Vertrags soll der Nationalspieler 350.000 Euro bis 400.000 Euro gefordert haben - pro Woche versteht sich. Die Bayern müssten demnach ein Jahressalär von 17 bis 20 Millionen Euro auf den Tisch blättern. Eine Summe, die Sánchez zum Topverdiener der Münchner machen und neidische Blicke schüren würden.

Wenger-Veto oder Säbelrasseln?

Hinzu käme wohl eine saftige Ablösezahlung. Zuletzt geisterten Zahlen um die 35 Millionen Euro durch die Medien. Weiterer Stolperstein: Arsenal-Teammanager Arsène Wenger ließ unlängst keinen Zweifel daran, seinen Goalgetter halten zu wollen: "Er wird auch nächste Saison noch hier sein, weil er einen Vertrag hat und hoffentlich können wir uns einigen, diesen zu verlängern." Ob die Gunners ohne Vertragsverlängerung allerdings wirklich auf einen Verbleib pochen, bleibt abzuwarten.

An der Qualität Sánchez' gibt es hingegen keine Zweifel. Der Rechtsaußen bewies seine Klasse in Europa bereits in Italien (Udinese Calcio), Spanien (FC Barcelona) und England. Für Arsenal erzielte er bislang 48 Treffer in 98 Ligaspielen.