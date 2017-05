Verlängert der BVB zeitnah mit Reus?

Marco Reus soll seinen Vertrag beim BVB verlängern

Bei Borussia Dortmund laufen die personellen Planungen für die Zukunft auf Hochtouren. Ein Gesicht des Klubs in den kommenden Jahren soll Marco Reus bleiben.

Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der Nationalspieler deswegen bald seinen Vertrag beim BVB vorzeitig verlängern. Momentan ist Reus noch bis 2019 an seinen Heimatverein gebunden.

Dehnen der Offensivspieler und sein Arbeitgeber die Zusammenarbeit aus, könnte damit auch eine Beförderung des 27-Jährigen zum Kapitän einhergehen. Bleibt Reus verletzungsfrei, so die "Sport Bild", will Trainer Thomas Tuchel ihn zum Spielführer machen. Momentan bekleidet dieses Amt noch Linksverteidiger Marcel Schmelzer.

Hintergrund: In den Tagen nach dem Bombenanschlag auf den BVB-Mannschaftsbus zeigte sich Reus vor allem abseits des Platzes als persönlich gereifter Führungsspieler. "Er hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Er strahlt jetzt von innen", lobte Tuchel seinen Schützling unlängst. Reus' sportliche Bedeutung für die Borussia ist ohnehin unumstritten.

Der frühere Gladbacher selbst schwärmte zuletzt gegenüber der indischen Zeitung "The Hindu" vom BVB: "Ich bin in Dortmund geboren, ich liebe es, hier zu spielen." Einer Vertragsverlängerung scheint also nicht mehr viel im Wege zu stehen.

Am Dienstag hatte der "kicker" berichtet, dass auch Reus' Teamkollegen Shinji Kagawa (Vertrag bis 2018) demnächst ein neues Arbeitspapier bei den Schwarzgelben unterzeichnen soll. Auch die Verträge von Łukasz Piszczek, Nuri Şahin, Julian Weigl und Gonzalo Castro hatten die Dortmunder in der laufenden Spielzeit bereits verlängert.