Matthäus: BVB bald wieder Bayerns "Jagdrevier"

Lothar Matthäus glaubt nicht, dass Bayern die Finger von BVB-Talenten lässt

Mit dem FC Bayern feierte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seine erfolgreichste Zeit und gewann unter anderem sieben Meistertitel. Das neuste FCB-Meisterstück mit der historischen fünften Meisterschaft in Folge ringt dem 56-Jährigen Respekt, aber nicht nur lobende Worte ab.

Er "ziehe seinen Hut" vor dem bislang einzigartigen Erfolg, die Saison sei aufgrund des Ausscheidens im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid im Pokalhalbfinale gegen Borussia Dortmund aber dennoch auch enttäuschend. Die Schuld dafür trägt laut Matthäus in erster Linie Coach Carlo Ancelotti. Der Italiener habe "zu sehr auf Erfahrung und Alter gesetzt", die Belastungen seien daher am Ende zu hoch gewesen, so Matthäus in der "Sport Bild".

Vor allem das Pokal-Aus gegen den BVB, als den Bayern auf der Zielgeraden die Puste ausging, gibt Matthäus zu denken. Eine "Wachablösung" sei die Pleite zwar nicht gewesen, der talentgespickte BVB für die Zukunft jedoch "definitiv besser gerüstet". Ein Umstand, der den Borussen allerdings einmal mehr zum Verhängnis werden könnte. Trotz des Bekenntnisses von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, keinen BVB-Youngster zu holen, könne Dortmund bald wieder zum "Jagdrevier" der Bayern werden, so Matthäus.

Neben den Borussen-Talenten Julian Weigl, Christian Pulisic und Ousmane Dembélé hält Matthäus auch RB Leipzigs Naby Keïta, Schalkes Leon Goretzka, Alexis Sánchez vom FC Arsenal, Lazio-Rom-Angreifer Keita Baldé oder Real Madrids Isco für Akteure, die den Bayern helfen könnten.

Umbruch aus den eigenen Reihen

Das Material für Umbruch sei jedoch auch in den eigenen Reihen vorhanden. Um dieses voll auszunutzen, müsse Ancelotti jedoch "umdenken" und Spieler wie Joshua Kimmich oder Kingsley Coman vermehrt fördern. Kaum noch Hoffnung hat Matthäus hingegen auf eine Leistungssteigerung von Renato Sanches (Matthäus: "Er steckt in einer Sackgasse") und Juan Bernat. Auch Douglas Costa bekommt von der DFB-Legende sein Fett weg: "Er hat nicht die Mentalität für Bayern."

Überdenken müsse Ancelotti auch seinen Umgang mit Bayern-Urgestein Thomas Müller. Wenn der Mann aus der Jugend des FCB bei Top-Spielen auf der Bank sitze, sei andernfalls sogar ein Wechsel Thema.