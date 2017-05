Medien: PSG legt Auba-Offerte vor

Pierre-Emerick Aubameyang ist weiterhin heiß begehrt

Ein möglicher Abschied von Pierre-Emerick Aubameyang vom BVB - Vertragslaufzeit bis 2020 zum Trotz - beherrscht seit Monaten die Schlagzeilen. Die Anzahl der Interessenten ist dabei beinahe so groß wie die Tor-Ausbeute des Gabuners. Nun soll dem Goalgetter allerdings sogar ein konkretes Angebot vorliegen.

Laut Informationen der "Sport Bild" hat Frankreichs Top-Klub Paris Saint-Germain sich mit einer ersten konkreten Offerte an Aubameyang gewendet. Die Schmerzgrenze von Borussen-Boss Hans-Joachim Watzke und Co. soll angeblich bei 70 Millionen Euro liegen. Eine Summe, die der millionenschwere Scheichklub aus der Stadt der Liebe wohl locker berappen könnte.

Eine Rückkehr nach Frankreich könnte auch für Aubameyang, der in Frankreich geboren ist und bereits über 150 Erst- und Zweitligaspiele für Dijon, Lille, Monaco und Saint-Étienne bestritt, Sinn ergeben. Am Potenzial seines jetzigen Arbeitgebers aus Dortmund dürfte der Torjäger zwar wenig Zweifel haben, die Chance auf den ganz großen Coup in der Champions League dürfte mit Paris hingegen größer sein.

Pulisic-Interessenten können einpacken

Während die Zukunft von Aubameyang im Ruhrpott also weiterhin in den Sternen steht, scheint ein möglicher Abschied von Youngster Christian Pulisic kein Thema mehr zu sein. "Christian hat hart dafür gearbeitet, um den Durchbruch in dieser talentierten Mannschaft zu schaffen. Er hatte seinen Anteil an den letzten Erfolgen des BVB und genießt es, dazu auch weiter seinen Beitrag zu leisten", wird der Vater des US-Amerikaners zitiert.

Das kolportierte Interesse der Premier-League-Klubs Liverpool und Tottenham dürfte somit langsam aber sicher zum Erliegen kommen. Zumal der Nationalspieler erst kürzlich seinen Kontrakt bei den Schwarzgelben bis 2020 verlängerte und selbst bestätigte, dass es für ihn zurzeit nirgends besser als beim BVB sein könnte.