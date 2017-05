Bundesliga europäisch: Unglück und Unvermögen

Die deutschen Teams kamen in europäischen Duellen oft einen Schritt zu spät

Erstmals seit 2005 steht kein Team aus der Bundesliga im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs. Bei Bayern München, dem BVB und Schalke 04 führten unterschiedlichste Gründe zum Ausscheiden. weltfussball analysiert die Lage und wagt einen Ausblick.

Bayern München: Impuls für einen Generationenwechsel?

Über Jahre hinweg waren die Bayern auf europäischem Parkett die deutsche Konstante schlechthin. Seit 2010 zogen sie, mit einer Ausnahme, alljährlich mindestens ins Halbfinale ein. 2013 holt der FCB im Finale gegen den BVB den Henkelpott nach Hause. Dieses Jahr war zum vierten Mal in Folge gegen ein spanisches Team Endstation für den Rekordmeister. Nach der 1:2-Pleite gegen Real Madrid in München kämpften sich die Bayern in der spanischen Hauptstadt in die Verlängerung, verloren dort aber mit 2:4.

"Wir sind beschissen worden, im wahrsten Sinne des Wortes." Karl-Heinz Rummenigge fand klare Worte für die strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters Viktor Kassai. Abgesehen davon, dass sein Team in den letzten Jahren selbst häufiger von Fehlentscheidungen profitierte und Rummenigge die Unparteiischen-Zunft gegenüber solchen Äußerungen einst sogar in Schutz nahm, war die Niederlage sicher auch ein Resultat von unglücklichen Umständen.

Aber nicht nur das. Den Bayern fehlte in den entscheidenden Momenten auch die letzte Durchschlagskraft und das benötigte Stehvermögen. Eiskalte Münchner gab es in der Bundesliga, in den Pokalwettbewerben träumen aber nun andere vom Titel.

Ancelottis Taktik machte nach zwei überragenden 5:1-Erfolgen gegen Arsenal Hoffnung auf das Triple, doch nun steht fest: Die alten Hasen haben den letzten großen Wurf verfehlt. Der Kader braucht mit einem Durchschnittsalter von knapp 28 Jahren frisches Blut. An Qualität wird es aber auch in Zukunft nicht mangeln.

Borussia Dortmund: Zur falschen Zeit am falschen Ort

In der Bundesliga mit sichtbaren Leistungsschwankungen, in der Königsklasse furios. Der BVB rockte in der Gruppenphase durch Europa und stellte sogar einen Torrekord auf. Nach einem überzeugenden Achtelfinale gegen Benfica und dem Los AS Monaco schien für die Borussen 20 Jahre nach dem Champions-League-Titel viel möglich zu sein. Doch der 11. April stellte alles auf den Kopf. Der Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus, mutmaßlich aus finanziellen Beweggründen, warf das Team aus der Bahn.

Die UEFA verschob das Spiel lediglich um einen Tag und gab den Schwarzgelben somit wenig Zeit, um das Erlebte und die Sorge um den verletzten Mitspieler Marc Bartra zu verarbeiten.

Von den Fans getragen holte die Borussia nach 0:2-Pausenrückstand zuhause noch ein 2:3. Gegen starke Monegassen war nach dem 1:3 im Rückspiel aber verdienterweise Schicht im Schacht. Defensivprobleme aus der Liga wurden auch im Duell mit den jungen Wilden aus dem Fürstentum offengelegt.

Die psychologische Komponente jedoch spielte die Hauptrolle: "Wir waren nicht hundertprozentig bereit", analysierte Torhüter Roman Bürki nach dem Ausscheiden. Das erwartete Duell auf Augenhöhe fiel deswegen aus. Monaco zog verdient ins Halbfinale ein.

Der BVB, der sich, wie häufig erwähnt, in einer "Übergangssaison" befindet, wird nächstes Jahr mit verstärktem Kader neu angreifen. Die ersten Transfers deuten an, wohin die Reise der Borussen gehen soll.

Schalke 04: Viertelfinale als Spiegelbild der Saison

In Gelsenkirchen gehört das Titel-Träumen in jedem Jahr zum Inventar. Vielversprechende Transfers wie Naldo oder Bentaleb gaben den Fans vor der Saison guten Grund dazu.

In der Europa League schienen die Knappen auf einem guten Weg zu sein. Auf eine souveräne Gruppenphase folgten zwei solide Auftritte gegen PAOK. Im deutsch-deutschen Achtelfinal-Duell gegen Borussia Mönchengladbach kämpften sich die Königsblauen eindrucksvoll weiter. Schalke witterte die Chance auf den Pott.

Doch dann kam der Auftritt bei Ajax Amsterdam. Die bittere 0:2-Schlappe machte wenig Hoffnung auf ein Weiterkommen. Im Rückspiel zeigten die Schalker ein ganz anderes Gesicht und kamen in die Verlängerung – das 3:2 in Überzahl nach einer 3:0-Führung reichte allerdings nicht.

Schalke wurde geschlagen von "deutschen Tugenden", wie Ajax-Spieler Amin Younes im Nachhinein feststellte. Das Halbfinale war für die Königsblauen schon zum Greifen nah, doch schlussendlich fehlten ihnen Coolness und Abgezocktheit.

Leipzig und Hoffenheim kommen – wie geht es weiter?

Die drei letzten deutschen Vertreter waren in ihren Wettbewerben nicht weit vom Halbfinale entfernt und hätten dort sicherlich keine schlechten Karten gehabt. Die Devise "Raus mit Applaus" bringt ihnen aber nichts.

Die unmittelbaren Konkurrenten in der Fünf-Jahres-Wertung schlafen nicht und haben mindestens noch einen Vertreter im Rennen. Vor allem die französische Ligue1 ist stark im Kommen.

Nächstes Jahr sind aus Bundesliga-Sicht mit RB Leipzig und 1899 Hoffenheim zwei Neulinge auf dem europäischen Parkett dabei. Auf große Fan-Unterstützung bei Auswärtsspielen und Routine werden die Frischlinge nicht zählen können.

Die Saison hat aber gezeigt, dass sie den internationalen Dauerbrennern der letzten Jahre durchaus die Stirn bieten können. Mit frischen Kräften, einem verjüngten FC Bayern als kleine Wundertüte und komplettierten Dortmundern darf die Bundesliga gespannt und hoffnungsvoll auf die nächste Saison blicken.

Lionard Tampier