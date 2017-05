Lahm: Bayern-Führung? "Kein Platz für mich"

Philipp Lahm beendet seine Spielerkarriere nach der Saison

Philipp Lahm hat noch einmal seine Entscheidung begründet, nicht Sportdirektor bei Bayern München zu werden. Indirekt kritisierte er Uli Hoeneß - und sprach über Pep Guardiolas vielleicht größte Fehlentscheidung.

"Mein Gefühl sagte mir einfach, Uli Hoeneß ist so sehr voller Tatendrang, da ist, erst mal, kein Platz für mich", sagte Lahm gegenüber der "Zeit". Er sei "überhaupt nicht nachtragend", dass das Engagement nach Ende seiner aktiven Laufbahn nicht zustandegekommen sei.

Auch mit Hoeneß verstehe er sich sehr gut. "Wir haben eine lange Zeit gut und angenehm zusammengearbeitet, tolle Gespräche gehabt", erläuterte der Noch-Kapitän der Münchner. Allerdings ließ Lahm durchblicken, dass es in der Vergangenheit auch Reibungen zwischen ihm und dem jetzigen Vereinspräsidenten gegeben habe.

Indirekt kritisierte der 33-Jährige Hoeneß zudem für dessen Alleingänge. Ein Gefüge lasse sich nur zusammenhalten, "indem man akzeptiert, dass andere auf einigen Gebieten besser sind als man selbst".

Lahm spricht über Real-Klatsche 2014

Lahm blickte auch zurück auf die Ära Pep Guardiola bei den Bayern. Vor dem vom Spanier angeblich vercoachten Champions-League-Halbfinalrückspiel 2014 gegen Real Madrid (0:4) habe der Trainer die Spieler befragt, wie sie gegen die Königlichen agieren wollten.

"Die Mannschaft war anderer Meinung als er. Zu diesem Zeitpunkt war Pep Guardiola der Meinung, die Spieler müssen sich wohlfühlen, also hat er entschieden, wir spielen so, wie die Mannschaft es wollte", erinnerte sich Lahm. "Danach wurde es so ausgelegt, als funktioniere sein System nicht. Aber eigentlich war es gar nicht sein System."

Anschließend habe der Coach nie wieder eine wichtige taktische Entscheidung von der Mannschaft treffen lassen. "Und er wird es wohl nie mehr so machen", prophezeite Lahm.