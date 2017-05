Aytekin & Appelmann pfeifen Pokalfinale

Ines Appelmann wird das DFB-Pokalfinale leiten

Schiedsrichterin Ines Appelmann ist vom Deutschen Fußball-Bundes mit der Leitung des DFB-Frauen-Pokalfinales zwischen dem SC Sand und dem VfL Wolfsburg am 27. Mai (16:15 Uhr) in Köln betraut worden. Die 29-Jährige von RWO Alzey hat seit 2011 in der Frauen-Bundesliga 43 Spiele gepfiffen.

Das Männer-Endspiel am 27. Mai (20:00 Uhr) zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wird von FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin geleitet. Diese Entscheidung hatte der DFB bereits in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Für den 38-Jährigen wird es das erste Pokalendspiel sein, zuletzt war er beim Halbfinalsieg der Frankfurter bei Borussia Mönchengladbach im Einsatz.