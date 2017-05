"Fi..t euch alle!" - Wollscheid rastet aus

Philipp Wollscheid verlor im Training am Mittwoch offenbar die Nerven

Beim VfL Wolfsburg geht es weiter voll zur Sache! Nachdem am letzten Bundesliga-Samstag Mannschaftskapitän Luiz Gustavo mit Gelb-Rot vom Platz flog und von seinen Teamkollegen nur schwer besänftigt werden konnte, leistete sich am Mittwoch offenbar Philipp Wollscheid den nächsten Ausraster.

Laut "Bild" soll der Abwehrspieler in einem Trainingsspiel am Mittwoch mit einer Entscheidung von Co-Trainer und Aushilfs-Linienrichter Freddie Ljungberg derart unzufrieden gewesen sein, dass er sich im Anschluss nicht mehr beherrschen konnte: "Fi..t euch doch alle! Fuck off! Leckt mich doch am Ar... alle", soll er laut der Zeitung laut über den Platz geschrien haben.

Konkret ging es um eine nicht geahndete Abseitsstellung von Wollscheids Trainings-Gegenspieler Victor Osimhen, der kurze Zeit später einen Treffer von Borja Mayoral auflegte.

Philipp Wollscheid war bereits kurz vor der Winterpause von Ex-Coach Valérien Ismaël wegen einer verbalen Entgleisung im Training aus dem Kader geschmissen worden. Nachfolger Andries Jonker holte ihn schließlich zurück. Im April absolvierte der Ex-Nationalspieler zwei Einsätze.

Beim wichtigen Auswärtsspiel in Frankfurt (Samstag ab 15:30 Uhr) könnte Wollscheid in die Wolfsburger Startelf zurückkehren, da mit dem gesperrten Luiz Gustavo und dem verletzten Ricardo Rodríguez zwei Defensiv-Stammspieler ausfallen werden.

Sowohl Cheftrainer Andries Jonker als auch Assistent Freddie Ljungberg blieben übrigens cool und sanktionierten die Aktion nicht weiter.