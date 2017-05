Stimmen: "Fahren mit tollem Ergebnis nach Hause"

Turin Legende Gianluigi Buffon steht mit Juve dicht vor dem Finaleinzug

Riesenjubel auf der einen, bittere Enttäuschung auf der anderen Seite. Mit einer ganz abgezockten Vorstellung hat Juventus Turin das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale bei AS Monaco mit 2:0 gewonnen und sich in eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag gebracht. Es war übrigens das sechste Zu-Null-Spiel nacheinander für Turin in der Königsklasse.

Entsprechend euphorisch fielen die Reaktionen auf Seiten der Italiener aus. Die Stimmen zum Spiel:

Massimiliano Allegri (Trainer Juventus Turin): "Unsere Arbeit ist noch nicht vollendet. Monaco wird nach Turin kommen und nichts zu verlieren haben. Es kann eine außergewöhnliche Saison für uns werden."

Gonzalo Higuaín (Zweifacher Torschütze für Juventus Turin): "Wir fahren mit einem sehr schönen Sieg nach Hause! Davor haben wir aber noch ein sehr wichtiges Spiel mit dem Derby gegen den FC Turin zu Hause. Wichtig war es heute, ruhig zu bleiben und das Ding einfach nach Hause zu bringen. Aber es gibt immer noch ein Rückspiel, wir müssen noch aufpassen! Ich arbeite immer sehr hart für solche Momente wie diesen Sieg heute. Und ohne Gegentor geblieben zu sein, macht mich sehr glücklich."

Giorgio Chiellini (Abwehrspieler von Juventus Turin): "Ein 2:0-Erfolg auswärts ist ein wichtiges Ergebnis für uns. Wir sind natürlich sehr glücklich, aber wir können es hinten noch besser und können auch den Ball noch besser laufen lassen. Unser großer Traum vom Finale rückt Stück für Stück näher."

Gianluigi Buffon (Torhüter-Ikone von Juventus Turin): "Ich bin total zufrieden, das war ein sehr gutes Spiel heute von uns! Wir sind mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen. Monaco war der erwartet schwerer Gegner, der vorne immer gefährlich war. Aber wir haben die richtigen Antworten gefunden und fahren mit einem tollen Ergebnis nach Hause. Ich will in jedem Spiel beweisen, dass ich es auch in meinem Alter noch verdiene, zu spielen. Ich arbeite da jeden Tag sehr hart für. Die Leute sollen traurig sein über den Tag, an dem ich aufhöre."

Sami Khedira (Gesperrter Mittelfeldspieler von Juventus Turin): "Die erste von zwei Hürden ist genommen. Jetzt sind wir in einer guten Ausgangsposition für das zweite Spiel in unserem Stadion. Aber wir müssen fokussiert bleiben."

Leonardo Jardim (Trainer AS Monaco): "Heute Abend ist Juve besser in das Spiel gekommen. Im Anschluss haben wir das Match dann ausgeglichen gestalten können. Ihre Effizienz hat den Unterschied gemacht. Wir konnten heute einfach unsere Chancen nicht nutzen. Ich möchte meinen Spielern trotzdem gratulieren. Sie haben den französischen Fußball heute wunderbar repräsentiert. Buffon hat heute zwei-, dreimal unglaublich pariert."

Fabinho (Abwehrspieler von AS Monaco): "Juve war besser und hat verdient gewonnen. Wir werden im Rückspiel alles versuchen. Wir können mit unserer Offensive auch immer auswärts treffen."

Bernardo Silva (Mittelfeldspieler von AS Monaco): "Es war heute nicht einfach, gegen eine der stärksten Mannschaften Europas Räume zu finden. Im Rückspiel wird es schwer, aber im Fußball ist nichts unmöglich. Zuerst müssen wir an die Liga denken, bevor wir und mit dem Rückspiel beschäftigen."

Vadim Vasilyev (Vize-Präsident AS Monaco): "Das wird sehr, sehr schwer, aber im Fußball gibt es immer wieder Wunder. Man muss nur daran glauben."