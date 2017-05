Hoffenheims Rudy: "Druck liegt bei Dortmund"

Sebastian Rudy (M.) will beim BVB die nächsten Punkte einfahren

Der kommende Bundesliga-Spieltag hält vor allem ein Topspiel um die direkte Qualifikation zur Champions League bereit. 1899 Hoffenheim sieht sich für das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (15:30 Uhr) gut gewappnet. So sieht es auch Sebastian Rudy.

Der Kapitän der TSG sieht gleich zwei Vorteile gegenüber dem BVB: "Neben der psychologischen Konstellation vor allem unsere Konstanz. Wir sind gut drauf, voller Selbstvertrauen", erklärt Rudy im "kicker".

Außerdem habe die Mannschaft aus dem Kraichgau "schon mehrfach bewiesen, dass wir gegen jeden Gegner bestehen können". Der deutsche Nationalspieler ist sich deshalb sicher: "Es ist ein wichtiges Spiel, sicherlich, aber der Druck liegt ganz klar bei Dortmund, wir können nur gewinnen."

Schließlich sei man "in der vergangenen Saison schon nah dran an einem Sieg in Dortmund" gewesen. Dank der guten Leistungen geht Rudy selbstbewusst in die Partie: "Da ist wirklich alles möglich." Gerne erinnert sich der defensive Mittelfeldspieler, der zur neuen Saison zum FC Bayern wechselt, an das Spiel vor knapp vier Jahren. Mit einem 2:1-Sieg im Signal Iduna Park rettete sich Hoffenheim vor dem Abstieg. "Damals waren wir so gut wie abgestiegen. Aber wir haben es trotzdem gepackt und erlebt, dass man auch in Dortmund gewinnen kann."

Rudy: "Ich will mich auch in München beweisen"

Gleichzeitig bestreitet der 27-Jährige am Samstag sein drittletztes Spiel für 1899 Hoffenheim. "Ein bisschen Wehmut spielt mit", gesteht Rudy, der dem Ganzen aber etwas Positives abgewinnt: "Ich bin sehr froh, mich so verabschieden zu können. Es macht mich stolz, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte, den Traum vom Europacup in Hoffenheim zu verwirklichen - vielleicht sogar von der Champions League."

Für die kommende Spielzeit hat sich der Abräumer einiges vorgenommen, egal wie die letzten Spiele der TSG ausgehen. "Ich gehe so oder so mit breiter Brust zu den Bayern. Ich weiß ganz genau, was ich kann und dass ich mich nirgendwo verstecken muss. Ich will mich auch in München beweisen", erklärt Rudy, dessen Ziel es ist, auch beim Rekordmeister "auf der Sechs zu spielen".

Schließlich sei dies seine "Lieblingsposition", auf der er sich "am besten aufgehoben" fühlt. Dennoch ist Rudy variabel und sieht auch die Position in der Rechtsverteidigung eine "Option". Dort müsste er in die Fußstapfen von Philipp Lahm treten. Doch zuvor will er mit der TSG einen letzten großen Schritt in Dortmund gehen: "Wir wollen noch mal alles raushauen."