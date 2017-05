Süle: Bayern der beste Karriereschritt

Niklas Süle (l.) geht mit 1899 Hoffenheim auf Abschiedstournee

Für Niklas Süle sind die letzten drei Spiele mit 1899 Hoffenheim eine kleine Abschiedstournee. Denn der Abwehrspieler wechselt zur kommenden Saison zum FC Bayern München. Eine Erfahrung, auf die er sich schon jetzt sehr freut.

"Das Wichtigste ist für mich, dass ich mich weiterentwickle. Das kann ich bei Bayern wie bei keinem anderen Verein", ist sich Süle im "tz"-Interview sicher und schwärmt: "Alleine das tägliche Trainingsniveau: Höher geht es nicht!" Nach über 100 Bundesliga-Partien für die TSG folgt nun also der große Karriereschritt.

Angst und bange ist dem Innenverteidiger vor dem Wechsel keineswegs: "Ich traue mir den Schritt definitiv zu, sonst hätte ich das alles nicht gemacht. Darum freue ich mich auf die Herausforderung." Beim deutschen Rekordmeister trifft er letztlich auf Carlo Ancelotti und erhofft sich durch die Zusammenarbeit den nächsten Sprung: "Ich freue mich auf Carlo Ancelotti. Und ein Trainer, der dreimal die Champions League gewonnen hat, wird meiner Entwicklung sicherlich alles andere als schaden."

Nagelsmanns Rat: "Mut wird belohnt"

Zunächst möchte der Jung-Nationalspieler allerdings mit 1899 Hoffenheim eine schon jetzt überragende Saison zu Ende bringen. "Wenn man überlegt, wo wir letzte Saison um die Zeit standen - und jetzt haben wir nach 31 Spieltagen schon den größten Erfolg der Vereinsgeschichte in der Tasche." Mit einem Sieg bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag (15:30 Uhr) könnte der 21-Jährige mit seiner Mannschaft den Vorsprung auf die Schwarz-Gelben auf vier Punkte ausbauen.

"Wenn es dann auch noch mit der direkten CL-Qualifikation klappen würde und ich mich so aus Hoffenheim verabschieden könnte, wäre das natürlich der Wahnsinn", so der Jung-Nationalspieler. Ein Credo seines jetzigen Trainers Julian Nagelsmann nimmt Süle dabei in jedem Fall mit nach München: "Wie Julian immer sagt, Mut wird belohnt, und daran halten wir uns." Die nächste Saison wird zeigen, ob sich auch Süles Mut zum Bayern-Wechsel auszahlen wird.