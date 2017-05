Gladbach: Langfristiger Vertrag für Johnson?

Der Vertrag von Fabian Johnson läuft 2018 aus

Seit drei Jahren spielt Fabian Johnson für Borussia Mönchengladbach. Wie die "Bild" berichtet, sollen noch einige Jahren bei den Fohlen dazu kommen.

Dem Bericht zufolge steht der Deutschamerikaner vor einer Unterzeichnung eines Vierjahres-Vertrages. Sein aktueller Kontrakt läuft 2018 aus.

"Max Eberl weiß, dass ich mich hier extrem wohlfühle, es ist einfach überragend, für diesen Verein zu spielen", schwärmte Johnson von seinem Klub: "Als ich aus Hoffenheim nach Gladbach kam, war es mein Ziel, mich weiterzuentwickeln und europäisch spielen - jetzt haben wir sogar schon zweimal die Champions League geschafft. Natürlich will ich diesen Weg hier gern weiter mitgehen."

Comeback steht bevor

In der aktuellen Saison hat der 29-Jährige mit einem Muskelfaserriss am Oberschenkel zu kämpfen - die letzten sieben Partien der Fohlen verpasste Johnson allesamt. Der Nationalspieler ist zwar wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ob er am Samstag gegen Augsburg (15:30 Uhr) aber mitwirken kann, ist noch offen.

"Jetzt bin ich schmerzfrei und würde natürlich gern helfen, dass wir die drei Punkte hier behalten", hoffte Johnson auf einen Einsatz.

.@FabianJohnson23 hat nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel heute erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert 👍 pic.twitter.com/1IGJvHHw72 — Borussia (@borussia) 2. Mai 2017

Johnson war im Sommer 2014 von Hoffenheim an den Niederrhein gewechselt. Für die Borussia bestritt der Allrounder 101 Partien, erzielte dabei 13 Tore und legte 18 Treffer auf.