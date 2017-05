Nagelsmann will BVB "Lust am Spiel nehmen"

Die TSG hat momentan einen Punkt Vorsprung auf Dortmund

Die TSG 1899 Hoffenheim tritt "sehr fit" zum vermeintlichen Endspiel um die direkte Champions-League-Qualifikation am Samstag (15:30 Uhr) bei Borussia Dortmund an.

"Wir haben keine großartig angeschlagenen Spieler", sagte 1899-Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag.

Der Druck liege "mehr bei Dortmund", erklärte der Coach weiter: "Das ist einfach so - das sage ich nicht für irgendwelche Psychospielchen, oder was da geschrieben wurde. Der größere Druck liegt beim BVB, das wissen sie in Dortmund auch." Zudem verwies Nagelsmann auf die Heimstärke der Borussen, die mit "80.000 Fans im Rücken sicherlich lieber zuhause als auswärts" gegen die TSG spielen würden.

Weiterhin stellte der jüngste Coach der Liga klar, dass man die Offensive der Schwarzgelben um Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang eng decken müsste. "Es geht auch darum, Räume, die sie gern bespielen, früh zuzumachen. Und ihnen somit vielleicht die Lust am Spiel zu nehmen." Selbst verfüge man zudem natürlich über genug Qualitäten in der Abteilung Attacke, um in Dortmund zu gewinnen.

Nagelsmann: "Hätten mehr Punkte haben können"

Nicht die einzige Aussage, die untermauerte, dass es den Kraichgauern an Selbstbewusstsein momentan nicht mangelt. "Wir hätten auch viel mehr Punkte haben können. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau", stellte Nagelsmann klar.

Die TSG reist als Tabellendritter mit einem Punkt Vorsprung auf den viertplatzierten BVB ins Ruhrgebiet. Nur der Dritte qualifiziert sich direkt für die Gruppenphase der Königsklasse, der Vierte muss zunächst die Playoffs überstehen.