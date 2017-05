Hertha: Mit Weiser ins "Mentalitätsspiel"

Mitchell Weiser zog sich Ende März einen Muskelfaserriss zu

Mittelfeldspieler Mitchell Weiser winkt bei Hertha BSC im Spitzenspiel der Bundesliga gegen RB Leipzig nach wochenlanger Pause die Rückkehr auf den Rasen.

"Für eine halbe Stunde kann er helfen. Er hat gut trainiert und sein Zustand ist sehr ordentlich", sagte Berlins Trainer Pál Dárdai vor der Begegnung am Samstag.

Der 23-jährige Weiser fehlte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses und soll nun in den verbleibenden drei Saisonspielen zum Einsatz kommen. "Wir müssen schauen, wie es sich entwickelt", sagte Dárdai. Ein Fragezeichen steht außerdem hinter dem Einsatz von John Anthony Brooks, Marvin Plattenhardt (beide Muskelfaserriss) droht ebenfalls auszufallen.

Dárdai erwartet gegen den Tabellenzweiten Leipzig "ein Mentalitätsspiel": "Wir müssen gierig und bissig sein, dann haben wir eine Chance. Es ist wichtig, viele Zweikämpfe und zweite Bälle zu gewinnen", sagte der Ungar.

PD: Es wird wichtig sein, viele Zweikämpfe zu gewinnen, viele zweite Bälle zu holen. #BSCRBL #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) 4. Mai 2017

Hertha drückt Union im Aufstiegskampf die Daumen

Im spannenden Aufstiegskampf der 2. Liga drückt Hertha BSC seinem Stadtrivalen Union Berlin die Daumen. "Ich hoffe, dass Union den Aufstieg schafft. Ein Stadtduell wäre schön für die Vereine, die Fans und ganz Berlin", sagte Dárdai mit Blick auf die entscheidenden Wochen der Köpenicker.

Drei Spieltage vor Saisonende liegt Union auf dem vierten Rang und muss am Montag im vorentscheidenden Spiel bei Eintracht Braunschweig antreten. Bislang kam es nur in der 2. Bundesliga zu Liga-Duellen zwischen den Hauptstadtklubs, zuletzt in der Saison 2012/2013.