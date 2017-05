SVW-Pechvogel Caldirola erfolgreich operiert

Caldirola wird seine Reha in der Hansestadt fortsetzen

Werder-Verteidiger Luca Caldirola ist am Donnerstag erfolgreich am rechten Fuß operiert worden und wird seine Reha in der Hansestadt fortsetzen.

Dem Italiener wurden eine Platte und Schrauben entfernt, "die seit seinem Knöchelbruch im vergangenen Herbst den Heilungsprozess unterstützt haben", teilten die Bremer mit.

"Die Operation ist gut verlaufen und ich fühle mich wohl", sagte Caldirola, der nicht von einem Rückschlag sprechen wollte, wenngleich er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. "Der Eingriff war planmäßig und schon vor Wochen mit der medizinischen Abteilung abgestimmt", erklärte der 26-Jährige. Zunächst hatte die Blessur konservativ behandelt werden sollen.

Nach seiner Rückkehr aus Darmstadt hatte der frühere Kapitän der italienischen U21-Nationalmannschaft einen Großteil der laufenden Spielzeit verletzungsbedingt verpasst. Nur fünfmal lief Caldirola 2016/2017 in der Bundesliga auf.