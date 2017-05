HSV: Zieht es Hunt auf die Insel?

Aaron Hunt spielt bislang eine starke Rückrunde

Obwohl es für den Hamburger SV zur Zeit alles andere als rund läuft, hat es ein Akteur geschafft sich in den Fokus von englischen Klubs zu spielen: Aaron Hunt.

Wie die "Fussball Bild" berichtet, sollen Scouts aus England bereits beim Spiel gegen Mainz am Sonntag auf der Tribüne sitzen und den 30-Jährigen beobachten.

Zwei Klubs von der Insel sollen bereits ihr "konkretes Interesse" beim HSV hinterlegt haben. Um welche Vereine es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Schon in der Winterpause sollte der Mittelfeldspieler die Hamburger verlassen und in die SüperLig zu Trabzonspor wechseln. Doch der türkische Klub war für Hunt keine Option: "Ich will nicht zu Trabzon wechseln", sagte er damals der "Hamburger Morgenpost".

Dass der dreifache Nationalspieler beim HSV geblieben ist, hat sich besonders in der Rückrunde ausgezahlt. Während Hunt vor dem Jahreswechsel meist auf der Bank Platz nehmen musste, gehört er aktuell zu den Leistungsträgern im Team von Markus Gisdol. In den letzten zwölf Partien erzielte der Offensivallrounder vier Treffer und gab zwei Vorlagen.

Wechsel innerhalb Deutschlands ausgeschlossen

Kein Wunder, dass der Coach an Hunt festhalten will, auch wenn der Vertrag seines Schützlings 2018 ausläuft. Auf die Frage, ob der ehemalige Bremer über den Sommer hinaus eine Zukunft beim HSV hat, antwortete Gisdols vor kurzem im "kicker": "Selbstverständlich!"

Ob der abstiegsbedrohte HSV den Spielmacher bei Angeboten aus der Premier League halten kann, ist fraglich. "Innerhalb der Bundesliga werde ich ganz sicher nicht noch einmal wechseln", sagte Hunt kürzlich zur "Bild". Vielleicht aber nach England.

Einen Bezug zur Insel hat der Pokalsieger von 2009 und 2015 immerhin: Seine Mutter ist Engländerin.