WM statt Bank: Brandt-Absage an die Bayern

Bleiben Gegenspieler: Julian Brandt (r.) wechselt vorerst nicht zum FC Bayern um Thiago (l.) und Arturo Vidal (m.)

Endlich mal wieder gute Nachrichten für Bayer Leverkusen: Julian Brandt schließt einen Wechsel zum FC Bayern München neusten Medienberichten zufolge zumindest für den anstehenden Sommer aus.

"Wenn du wechselst, ist es natürlich nicht garantiert, dass du spielst", bemerkte der 21-Jährige im Interview mit dem "Focus". "Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, in der nächsten Saison auf sehr viele Spiele zu kommen. Das ist hier in Leverkusen auf jeden Fall gegeben."

Ihm sei, so der Youngster, seine persönliche Weiterentwicklung als Fußballer wichtiger als die Aussicht auf Titel - besonders mit Blick auf die WM 2018.

Brandt besitzt in Leverkusen einen Vertrag bis 2019. In der laufenden Spielzeit zählte der gebürtige Bremer zu den wenigen Konstanten der Werkself. Drei Tore und acht Assists steuerte Brandt in 30 Bundesligaeinsätzen bei.