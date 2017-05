Bayern-Sorgenkind bald in der Ligue 1?

Renato Sanches wechselte für 35 Millionen Euro von Benfica nach München

Im letzten Sommer kam Renato Sanches als Wunschkandidat zu Bayern München. Doch beim Rekordmeister konnte der Portugiese den Erwartungen nicht gerecht werden und saß meistens nur auf der Bank. Jetzt bieten ihm offenbar zwei Klubs aus Frankreich eine Alternative.

Wie der französische Fernsehsender "beIN Sports" berichtet, wollen sowohl AS Monaco als auch Olympique Marseille den Youngster ab dem Sommer ausleihen.

An einen Verkauf des besten Nachwuchsspielers der EM in Frankreich denken die Bayern-Bosse allerdings offenbar nicht. Noch im März erklärte Karl-Heinz Rummenigge: "Unser Wunsch wäre es, dass Renato Sanches in die Fußstapfen von Xabi Alonso hineinwächst, deshalb haben wir ihn auch im vergangenen Sommer verpflichtet. Die Qualität dazu bringt er mit, aber wir werden die notwendige Geduld aufbringen müssen."

Wie lange sich die Verantwortlichen noch gedulden, bleibt abzuwarten. Von einem Leihgeschäft würden die Bayern durchaus profitieren. Der 35-Millionen-Euro-Mann könnte im Ausland Spielpraxis und Erfahrungen sammeln und als erhoffter Top-Spieler nach München zurückkehren. Bei Monaco würde er zudem wohl in der Champions League spielen.

Obrigado por fazeres parte de mim ⚽️ A post shared by RS35 OFICIAL (@renatosanches35) on Apr 16, 2017 at 5:32am PDT

Konkurrenz bei Bayern noch zu hoch

Zwar wird in der kommenden Saison mit dem Karriereende von Xabi Alonso ein Platz im Mittelfeld der Bayern frei, doch mit Sebastian Rudy steht schon ein passsicherer Sechser in den Startlöchern. Außerdem ist die Konkurrent im zentralen Mittelfeld mit Thiago, Arturo Vidal und Joshua Kimmich nicht gerade klein.

In der aktuellen Saison stand Sanches erst bei acht seiner 24 Einsätzen in der Startelf. Dabei wirkte der Europameister meist überfordert. Einen Treffer oder eine Vorlage konnte der 19-Jährige noch nicht verbuchen. Der Vertrag von Sanches läuft noch bis 2021.