Bericht: Mbappé entscheidet sich für Real

Kylian Mbappé befindet sich angeblich auf dem Sprung zu Real Madrid

Champions-League-Sieger Real Madrid hat angeblich das Rennen um das französische Ausnahmetalent Kylian Mbappé für sich entschieden.

Einem Bericht der "Marca" zufolge wird der 18-jährige Shootingstar des AS Monaco in der kommenden Saison für den spanischen Rekordmeister spielen. Mbappé habe den Königlichen, die vom Franzosen Zinédine Zidane trainiert werden, seine Zusage gegeben.

Erst am Donnerstag hatte der "Guardian" behauptet, dass der Premier-League-Gigant Manchester United bei Monaco mit einem 85 Millionen Euro schweren Angebot abgeblitzt sei. Monaco rufe demnach die weltweite Rekordsumme von 118 Millionen Euro auf.

Kann Monaco Mbappé doch halten?

Allerdings sei der Tabellenführer der Ligue 1 dem Bericht zufolge zuversichtlich, sein Talent bis 2018 halten zu können. Sein Vertrag bei den Monegassen läuft noch bis 2019. In 25 Erstligaspielen hat Mbappé in der laufenden Saison 14-mal getroffen, in der Königsklasse in acht Einsätzen fünf Mal.

Zudem hatte er großen Anteil am Gewinn der U19-Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Gemeinsam mit Dortmunds Ousmane Dembélé und Anthony Martial von Manchester United gilt er als Hoffnungsträger des französischen Fußballs.