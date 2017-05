Köln verlängert mit Abwehrtalent Klünter

Youngster Klünter verlängert langfristig beim FC

Der 1. FC Köln stell die Weichen für die Zukunft: Die Rheinländer haben den Vertrag mit Abwehrtalent Lukas Klünter langfristig verlängert.

Das im Sommer auslaufende Arbeitspapier des 20-Jährigen wurde bis 2020 ausgeweitet. Das teilte der Klub am Freitag mit.

Klünter wechselte im Sommer 2014 in die Nachwuchsabteilung des FC und entwickelte sich zuletzt als rechter Verteidiger zur Stammkraft im Bundesligateam von Peter Stöger.

"Lukas ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der hart an sich arbeitet", lobte der Coach: "Wir haben ihn vor ein paar Wochen erstmals von Beginn an gebracht, weil wir seinen Fleiß belohnen wollten und überzeugt waren, dass er seine Sache als Rechtsverteidiger richtig gut machen wird. Dieses Vertrauen hat Lukas mit guten Leistungen bestätigt."

Klünter blickt voller Optimismus in die Zukunft beim Effzeh: "Ich bin happy mit dem neuen Vertrag. Natürlich habe ich nach meinen Einsätzen in der ersten Elf den Ehrgeiz, dranzubleiben und weiter alles zu geben. Wenn ich weiter zu meinen Einsatzzeiten kommen möchte, muss ich weiter jede Woche meine Leistung bringen. In der Jugend träumt man immer davon, einmal als Profi vor den eigenen Fans spielen zu können. Wenn es dann wirklich passiert, will man es einfach nur genießen".