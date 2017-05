Bei Rapid ist man "nicht blind"

Für den SK Rapid steht am Samstag (ab 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) mit dem Heimspiel gegen den Wolfsberger AC die vorentscheidende Partie im Bundesliga-Saisonfinish auf dem Programm. Eine Pleite und der Abstiegskampf in Wien-Hütteldorf ist endgültig bittere Realität.

Bis Freitagmittag waren 18.300 Karten für die enorm wichtige Begegnung gegen den Angstgegner aus Kärnten weg. Der Heimvorteil durch die grün-weißen Fans ist den Hausherren trotz ihrer katastrophalen Saison gewiss. Rapid-Sportchef Fredy Bickel war beruflich im Ausland unterwegs und deshalb verhindert, so nahm Geschäftsführer Christoph Peschek am Podium Platz und berichtete mit Uber über den 13. zusätzlichen Partner seit Juni. Zudem bedankte er sich für die "unglaubliche Unterstützung der Rapid-Anhänger, die einmalig und großartig ist".

Am Freitag begann beim österreichischen Rekordmeister zudem für die Vereinsmitglieder der exklusive und geschützte Verkauf der Karten für das Finale des ÖFB-Cups am 1. Juni in Klagenfurt.

Der Trainer als Nothelfer und Chauffeur - wieder ein Rapid-Fan mehr

Die Pressekonferenz begann indes mit Verspätung, weil Rapid-Trainer Goran Djuricin bei einem "Notfall" einsprang. "Ein älterer Herr mit Krücken hatte Probleme. Ich habe das gesehen und bin mit dem Auto stehen geblieben. Neben mir noch ein weiterer Fahrer, alle anderen sind einfach vorbei. Dann habe ich den Herrn geholfen und nach Hause gefahren. Er hat sich bedankt und gesagt, dass es jetzt einen Rapid-Fan mehr in Wien gibt."

Mit Louis Schaub steht dem Rapid-Coach zudem auch ein Kaderspieler wieder zur Verfügung. Dafür fallen Ivan Močinić, Philipp Schobesberger, Thomas Schrammel (eine kleine Einblutung im linken Knie zwingt zu zusätzlichen zehn Tagen Pause) und Maximilian Hofmann aus.

Es wartet das Duell der beiden Krisenteams der Bundesliga: Rapid mit nur einem Sieg in den letzten zwölf Meisterschaftsspielen und der WAC mit ebenfalls nur einem vollen Erfolg in den vergangenen acht Liga-Partien. Bei den Gästen aus Wolfsberg ist man sich dem Ernst der Lage bewusst: "Ein Match, in dem beide Punkte brauchen", weiß Ex-Rapid-Torjäger Heimo Pfeifenberger, der seinem ehemaligen Verein in der Tabelle auch nach Abschluss der 32. Runde weiter hinter sich lassen möchte: "Wir wollen auf jeden Fall auch nach der Partie noch vor Rapid sein."

Beim Letzten in der Frühjahrs-Tabelle 2017 ist man "nicht blind"

Sein Gegenüber warf sich am Freitag einmal mehr verbal für seine Mannschaft in die Schlacht: "Wir haben nicht so eine arge Krise, wie es andere von außen beurteilen. Das Wort Abstiegskampf hat mich nicht interessiert, aber natürlich sind wir nicht blind im ganzen Verein", sagte "Gogo" Djuricin. Nur sieben Punkte fuhr der SCR im Jahr 2017 ein. Letzter in der Frühjahrs-Tabelle.

"Es ist sicher eine spezielle Situation", gab der Rapid-Trainer zu. "Aber das Letzte was wir jetzt brauchen ist, dass wir panisch oder hypernervös werden. Meine Chance erarbeitet sich Chancen und erzielt auch Tore, aber der ein oder andere Spieler vergisst in der Defensive auf seine Hausaufgaben. Entweder sind sie sich zu gut, sind zu faul oder zu müde im Kopf. Aber es geht nicht, dass man sich diese drei, vier Meter erspart. In unserer Situation kann man sich nicht einmal einen halben Schritt ersparen."

Kein fitter linker Verteidiger im gesamten Rapid-Kader

Durch den Schrammel-Ausfall ist Djuricin zudem einmal mehr zu einer Notvariante bei seiner Aufstellung gezwungen. "Wir müssen improvisieren. Es gibt sonst keinen gelernten linken Verteidiger im Kader", gestand der Rapid-Coach. Unglaublich, aber wahr bei bereits 31 eingesetzten Spielern in der grün-weißen Bundesliga-Spielzeit 2016/17.

>> Die 31 eingesetzten Rapid-Spieler in der bisherigen Bundesliga-Saison

Christopher Dibon ist Innenverteidiger und wird im Gegensatz zu Andreas Kuen, Stephan Auer oder Manuel Thurnwald kein Kandidat für die vakante Position sein. Gegenüber weltfussball begründete der 26-Jährige den Absturz auf Rang sieben in der Tabelle und die Abstiegsgefahr des Rekordmeisters so: "Es gibt mehrere Gründe. Es heißt ja auch, dass wir vier Trainer verbraucht haben. Aber man muss es auch menschlich sehen. Viele Spieler von uns waren noch nie in so einer Situation."

"Wir stecken da hinten drin und die Verunsicherung ist natürlich da. Aber es haben auch schon viele Spieler in den erfolgreichen Jahren gezeigt, was in ihnen steckt. Es wäre Schwachsinn, jetzt alles in Frage zu stellen. Wir müssen positiv denken. Kein Spieler ist zufrieden. Jetzt heißt es anpacken und sich nicht verstecken. Wir brauchen gar nichts gut reden, weil es nicht gut ist."

Offene und ehrliche Worte von Dibon. Wie es um die Taten bestellt ist, wird man am Samstag ab 18:30 Uhr in Wien-Hütteldorf sehen.

