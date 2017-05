Auba-Gerücht: Watzke "weiß nichts Konkretes"

Hans-Joachim Watzke will nichts "Konkretes" über einen Aubameyang-Abschied wissen

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich angesichts eines möglichen Wechsels von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zu Paris Saint-Germain ahnungslos gegeben. Angeblich soll der deutsche Vize-Meister den Gabuner für eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro ziehen lassen.

"Es bringt jetzt nichts, jede Woche ein neues Bulletin rauszugeben. Ich weiß nichts Konkretes", sagte Watzke am Freitag in Berlin: "Warten wir einfach ab. Wenn Pierre-Emerick das Gefühl hat, dass er weg will, wird er das Gespräch mit uns suchen. Das ist bisher nicht passiert." Aubameyang soll sich laut Medienberichten mit PSG-Sportdirektor Patrick Kluivert getroffen haben.

Auch Borussen-Coach Thomas Tuchel ließ verlauten, er wisse nichts neues in der Causa Abameyang: "Da bin ich ehrlich gesagt komplett überfragt. Meiner Kenntnis nach hat PSG erst vor Kurzem mit Cavani verlängert und keinen Bedarf auf der Neun", so der Trainer der Schwarzgelben. Es sei ohnehin nicht an der Zeit, um Wechselgerüchte zu kommentieren. Er sei allerdings "entspannt".

Zagadou soll kommen

Interesse hat Dortmund im Gegenzug an einer Verpflichtung des Pariser Defensiv-Talents Dan-Axel Zagadou. "Ein guter Spieler, mal gucken, was dabei herauskommt", sagte Watzke: "Wir suchen immer gestandene Profis und Perspektivspieler. Sollte er sich für uns entscheiden, wäre es ein Perspektivspieler, der uns sicher nicht sofort weiterhilft."

Der 17 Jahre alte Innenverteidiger, Kapitän der französischen U18, spielt bei Paris Saint-Germain in der Regel in der zweiten Mannschaft.