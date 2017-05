Vor Kellerkracher: Gisdol beschwört HSV-Geist

Markus Gisdol kann wieder auf Keeper Mathenia zurückgreifen

Vor dem Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag hat HSV-Trainer Markus Gisdol zuletzt ein Kurztrainingslager einberufen. Das sei auch der Wunsch des Teams gewesen, erklärte der 47-Jährige nun.

Der HSV kassierte zuletzt erstmals nach der Winterpause drei Bundesliga-Niederlagen in Folge und rutschte so wieder auf den 16. Platz ab. Damit droht den Hanseaten nach 2014 und 2015 die dritte Relegation in vier Jahren.

"Wir haben es leider nicht geschafft, konstant gute Leistungen zu bringen. Jetzt wollen wir unsere Kräfte bündeln und mit ins Heimspiel nehmen", lautete die Marschroute des Trainers.

Von Donnerstag bis Samstag beorderte Gisdol sein Team deswegen ins Krisencamp nach Rotenburg. "Es geht darum, dass wir noch einmal extrem zusammenrücken wollen, den Geist zu beschwören, der uns ausgezeichnet hat", sagte er.

Mathenia vor Comeback

Der Trainer kann im Kellerduell gegen Mainz zumindest wieder mit Ersatzkeeper Christian Mathenia rechnen. Der 25-Jährige konnte nach seiner Knieprellung wieder trainieren. Die etatmäßige Nummer eins René Adler absolviert in Hamburg nach seiner Rippenverletzung ein Aufbauprogramm.

Alle Spieler, die mit ins Kurztrainingslager nach Rotenburg gefahren sind, seien "fit und einsatzbereit", erklärte Gisdol am Freitag. Zuletzt hatte bei der 0:4-Niederlage beim FC Augsburg der dritte Torhüter Tom Mickel spielen müssen.