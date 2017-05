Ronaldo weiß, dass er nun Pausen braucht

Der 32-jährige Portugiese darf sich schonen

Cristiano Ronaldo hat laut Real-Madrid-Trainer Zinedine Zidane das Rotationssystem beim spanischen Rekordmeister mittlerweile akzeptiert. So wird der Portugiese am Samstag beim Gastspiel in Granada fehlen und stattdessen für wichtigere Partien geschont. Real peilt in den kommenden Wochen erstmals seit 1958 das Double aus nationalem Meistertitel und Champions-League-Triumph an.

Ronaldo hat bisher acht von 34 Liga-Spielen der Madrilenen verpasst, nachdem er in der Vorsaison bei 36 von 38 im Einsatz gewesen war. "Ich spreche mit Cristiano die ganze Zeit und kenne ihn sehr gut. Er weiß, dass er bis jetzt 60 bis 70 Spiele pro Saison gespielt hat, deshalb braucht er nun kurze Pausen", sagte Zidane am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Granada-Spiel.

Gleichzeitig betonte der Franzose, der als Spieler alle großen Titel gewonnen hat: "Ich bin nicht der Trainer, der ihm diese Pausen verordnet. Alles, was ich weiß, ist, dass Spieler Pausen brauchen, speziell wenn sie in der entscheidenden Phase der Saison ihre Topform erreichen wollen."

Die Absenz von Ronaldo in Granada dürfte aber noch einen weiteren Grund haben. Denn im Falle einer Gelben Karte hätte der 32-Jährige das wichtige Meisterschaftsheimspiel am Sonntag in einer Woche gegen den Tabellenvierten Sevilla verpasst.

apa/red