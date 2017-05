Manchester City ohne Keeper Claudio Bravo

Der Chilene ist an der Wade verletzt

Manchester City muss im Saisonfinish der englischen Premier League und damit im Kampf um einen Startplatz in der Champions League auf Tormann Claudio Bravo verzichten. Das bestätigte City-Trainer Josep Guardiola am Freitag. Der Chilene erlitt im Stadtderby gegen Manchester United eine Wadenverletzung, wegen der er auch bereits die Partie bei Middlesbrough verpasst hatte.

Neben dem in der Vergangenheit immer wieder einmal fehleranfälligen Bravo fehlen am Samstag im Liga-Duell mit Crystal Palace mit Kun Agüero, David Silva und John Stones weitere wichtige Spieler verletzungsbedingt. City ist aktuell Vierter, liegt nach Verlustpunkten aber gleichauf mit Liverpool, das ein Spiel mehr ausgetragen hat. Rang drei bringt fix einen Platz in der "Königsklasse", der Vierte muss sich durch die Qualifikation kämpfen.



apa/red