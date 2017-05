Lezcano: "Wir wissen um Leverkusens Schwächen"

Will den FCI zum Klassenerhalt schießen: Darío Lezcano

Vor dem eminent wichtigen Heimspiel gegen Bayer Leverkusen ruhen die Hoffnungen vieler Ingolstadt-Fans auf den Schultern von Angreifer Darío Lezcano. Der Südamerikaner will positiv vorangehen und blendet Wechselgerüchte aus.

Im Interview mit der "Fussball Bild" erklärt der 26-Jährige, warum die Schanzer befreit in das Duell mit der Werkself gehen können: "Wir wissen um ihre Schwächen. Ich glaube sogar, dass Leverkusen vor uns Respekt hat! Leverkusen hat den Druck", so der fünffache FCI-Torschütze. Gleichwohl weiß Lezcano um die Bedeutung der Begegnung: "Wir brauchen unbedingt die drei Punkte".

In seinem zweiten Jahr in Ingolstadt übernimmt der Nationalspieler Paraguays mehr Verantwortung und lebt seinen Teamkollegen Optimismus vor: "Angst vor dem Abstieg habe ich nicht, denn ich glaube an uns. Ich bin ein Mensch, der immer lacht und nicht traurig sein will. Damit versuche ich, der Mannschaft zu helfen und sie zu motivieren. Wir sind Vorletzter, aber wir dürfen nicht negativ denken. Wir müssen positiv bleiben und das möchte ich vorleben".

"Eines Tages nochmal in einer anderen Liga spielen"

Einen möglichen Abschied aus Bayern - gerüchteweise zeigen zahlreiche Klubs aus dem In- und Ausland Interesse - will Lezcano (noch) nicht kommentieren: "Darum kümmern sich meine Berater, ich fokussiere mich auf meinen Job auf dem Platz. Ich habe einen langfristigen Vertrag in Ingolstadt und fühle mich sehr wohl", so der Angreifer, der aus seinen langfristigen Plänen aber keinen Hehl macht: "Eines Tages möchte ich aber schon nochmal in einer anderen Liga spielen". Vielleicht schon zur neuen Saison?

Fakt ist: Sollte der FCI gegen Leverkusen verlieren, wäre der Abstieg wohl kaum noch abzuwenden. Und der umworbene Lezcano vermutlich weg...