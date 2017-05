Trainer-Legende: "Wünsche HSV den Abstieg!"

Eduard Geyer lässt kein gutes Haar am HSV

Die Bundesliga-Saison geht mit einem hochspannenden Abstiegskampf auf die Zielgeraden. Sieben Mannschaften bangen noch um den Klassenverbleib. Für Trainer-Legende Eduard Geyer ist klar, wer in die zweite Liga muss.

"Die Absteiger sind in dieser Saison Darmstadt, Ingolstadt – und der HSV. Die Hamburger waren vor vielen Jahren mal meine Lieblingsmannschaft, aber diesmal wünsche ich ihnen den Abstieg", erklärte Geyer in der "Fussball Bild".

Schon vor zwei Jahren seien die Rothosen nur durch Glück in der Relegation gegen den Karlsruher SC in der Liga geblieben, so die DDR-Legende. "Diesmal werden sie sich in der Relegation nicht durchsetzen. Denn wer sich so ergibt wie zuletzt beim 0:4 in Augsburg, der hat die Bundesliga einfach nicht mehr verdient", so Geyer.

Aktuell steht der HSV mit 33 Punkten auf dem 16. Platz vor Ingolstadt (29) und Darmstadt (24). Die Hessen können sich rechnerisch nur noch auf den Relegationsplatz retten.

Neururer gibt den HSV auf

Geyers Ex-Kollege Peter Neururer, der wohl berühmteste "Feuerwehrmann" des deutschen Fußballs, teilt dessen Meinung. "Den Relegationsplatz wird wohl wieder mal der HSV belegen", sagte der 62-Jährige: "Ich glaube nicht, dass sie Mainz schlagen. Auf Schalke gibt's danach für den HSV eh nichts zu gewinnen, und am letzten Spieltag gegen Wolfsburg traue ich dem VfL mehr zu."

In einer möglichen Relegation träfe der HSV auf Stuttgart, Hannover, Braunschweig oder Union Berlin.