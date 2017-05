Hahn: "Immer wieder Interesse aus England"

Wird mit einem Wechsel auf die Insel in Verbindung gebracht: André Hahn

Die kurz vor dem Abschluss stehende Bundesligasaison 2016/2017 verlief für Gladbachs Stürmer André Hahn eher schleppend. Nur sieben seiner 27 Einsätze absolvierte er über die vollen 90 Minuten. Nun sprach Hahn über Interessenten aus der Premier League und einen möglichen Wechsel.

"Es wird momentan viel spekuliert, doch ich beteilige mich nicht an diesen Gerüchten", sagte Hahn im Gespräch mit "derwesten.de": "Mein Vertrag läuft noch ein Jahr, ich habe meinen Fokus auf den restlichen drei Bundesligaspielen mit Borussia". In diesen geht es um die Qualifikation für die Europa League - sicherlich ein guter Grund für Hahn, dem Klub die Treue zu halten.

Allerdings haben mehrere Vereine aus der Premier League ein Auge auf den 26-Jährigen geworfen. "Es gibt immer mal wieder Interesse aus England", bestätigte Hahn: "Aber ich stehe bei Borussia unter Vertrag und müsste einen solchen Schritt ganz genau abwägen."

"Schwierigkeit bei Gladbach, dass die Konkurrenz brutal groß ist"

Im Falle eines Angebots müsse er über seine Familie, seine Ziele und die Aussicht, in der Premier League gegen den Abstieg zu spielen, nachdenken, so der Stürmer. "Und die Antworten sind verdammt schwer. Die hängen ab einem gewissen Punkt dann auch nicht am Mehr des Gehaltes, das in England gezahlt würde", schränkte Hahn ein.

In der laufenden Saison kommt Hahn lediglich auf zwei Tore und eine Vorlage in der Bundesliga, in 16 seiner 27 Einsätze war er erste Wahl. Keine leichte Situation für den Linksfuß: "Die Schwierigkeit bei Gladbach ist für mich, dass die Konkurrenz brutal groß ist. Acht oder neun starke Spieler streiten um vier offensive Startplätze – wenn alle gesund sind."

Am Samstag trifft Hahn mit den Fohlen auf seinen Ex-Verein FC Augsburg.