Missbrauchsskandal in den Niederlanden

Ein Vitesse-Trainer soll Jugendspieler missbraucht haben

Zwei Jugendspieler der niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim und PSV Eindhoven haben berichtet, dass sie einst von ihren Trainer sexuell missbraucht worden seien.

Es ist der erste Fall sexueller Gewalt an Jugendspielern in den Niederlanden. Der ehemalige Vitesse-Jugendspieler Renald Majoor berichtete in einem Interview, dass er im Alter von zwölf Jahren von einem Klub-Trainer bei ihm zu Hause missbraucht worden sei. Der Fußballlehrer war später vom Klub entlassen worden.

Der zweite Betroffene wahrte seine Anonymität. Er teilte mit, dass er in den 1960er Jahren im Alter von acht Jahren Opfer sexueller Gewalt durch einen Jugendtrainer bei der PSV geworden sei. Er schloss nicht aus, dass noch weitere Jugendliche betroffen sein könnten. Der Beschuldigte verließ offenbar in den 1970er Jahren die Niederlande und stand nicht mehr in Kontakt zur PSV.

Klubs reagieren geschockt

Die PSV und Vitesse erklärten in Stellungnahmen, über die Vorkommnisse schockiert zu sein. Sie forderten dazu auf, dass mögliche weitere Betroffene Kontakt mit den Klubs aufnehmen sollten.

In England hatte es im vergangenen Jahr einen großen Missbrauchsskandal von jugendlichen Fußballern gegeben. Auch hier hatten die Betroffenen erst nach vielen Jahren in Interviews von der sexuellen Gewalt durch Trainern berichtet.