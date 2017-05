ManCity nach Kantersieg auf CL-Kurs

Die Skyblues geben sich im Kampf um die Königsklasse keine Blöße

Manchester City bleibt in der Premier League im Rennen um die direkte Champions-League-Qualifikation auf Kurs.

Die Mannschaft von Pep Guardiola gewann am 36. Spieltag ihr Heimspiel gegen Crystal Palace deutlich mit 5:0 (1:0) und zog mit 69 Punkten vorerst am punktgleichen FC Liverpool vorbei auf Platz drei. Die Reds können am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Southampton nachziehen, ManCity hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Im Etihad Stadium traf David Silva bereits in der zweiten Spielminute zur Führung für die Gastgeber, bei denen Leroy Sané in der Startelf stand.

Kapitän Vincent Kompany (49.), der Ex-Wolfsburger Kevin De Bruyne (60.), Raheem Sterling (82.) und Nicolas Otamendi (90.) erhöhten nach der Pause für die drückend überlegenen Hausherren.