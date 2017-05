Stimmen: "Schiri hatte keinen guten Tag"

TSG-Coach Julian Nagelsmann war mit dem Schiedsrichter nicht zufrieden

Während die Bayern nach ihrer Meisterschaft gegen den SV Darmstadt 98 ein wenig die Zügel schleifen ließen und nur knapp gewannen, atmete man bei den Wölfen nach dem 2:0-Sieg gegen Frankfurt auf. Der BVB setzte sich derweil mit Hilfe des Schiesdsrichters gegen Hoffenheim durch. Die Stimmen:

Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 2:1

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben eine herausragende Verteidigungsleistung gezeigt. Das war der Schlüssel. Natürlich gehen wir durch ein Abseitstor in Führung. Ich bin deshalb auch seit jeher ein Verfechter davon, jedes Tor zu überprüfen."

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Mit der Leistung an sich war ich zufrieden. Ich glaube, wir waren die bessere Mannschaft. Dass das Tor abseits war, hat jeder gesehen. Der Schiedsrichter hatte keinen guten Tag."

Bayern München - Darmstadt 98 1:0

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): "Es war nicht so einfach. Die erste Halbzeit war noch ganz gut. In der zweiten Hälfte hatten wir Probleme, das Spiel zu kontrollieren. Wir haben jetzt noch zwei Spiele. Ich hoffe, dass wir es da besser machen."

Torsten Frings (Trainer Darmstadt 98): "Wir wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, dass wir absteigen. Wir wollten uns erhobenen Hauptes verabschieden. Die Mannschaft hat trotz des Abstiegs wieder eindrucksvoll gezeigt, dass sie alles raushaut. Wie wir uns präsentiert haben: Hut ab. Wir wollen uns auch in den zwei ausstehenden Spielen teuer verkaufen."

FC Ingolstadt - Bayer Leverkusen 1:1

Maik Walpurgis (Trainer FC Ingolstadt): "Wir waren gut in der Partie. Haben die Bälle in der Offensive aber nicht gut verwertet. Unsere Standards waren nicht so konsequent und klar geschlagen wie sonst. Es ist bitter, dass wir nach der Führung so schnell das 1:1 bekommen haben. Das ärgert mich sehr. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie den Sieg um jeden Preis wollte. Jetzt brauchen wir drei Punkte in Freiburg, um uns ein Endspiel zum Abschluss zu bescheren."

Tayfun Korkut (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir haben uns in der ersten Halbzeit nach hinten drängen lassen, nicht genug Druck gemacht. Wir sind dann aber gut aus der Pause gekommen. Das Gegentor kommt aus dem Nichts. Wir haben darauf aber auf sehr, sehr gute Art und Weise reagiert. Wir haben gezeigt, dass wir bereit sind für den Abstiegskampf und können mit dem Punkt zufrieden sein."

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 1:1

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Mit dem Punkt kann ich zufrieden sein, mit der Leistung natürlich nicht. Im Endeffekt sind wir froh, dass wir zumindest einen Punkt geholt haben. Es war viel Stückwerk. Der Gegner hat die Räume gut zugestellt, wir haben nicht die zündende Idee gefunden. Mit der letzten Aktion wurde die Mannschaft zumindest für den Aufwand belohnt."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "So ist halt der Fußball. Leider ist es erst dann zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Natürlich ist man verärgert, wenn man so lange führt und mit dem Abpfiff den Ausgleich bekommt. Aber es ist auf der anderen Seite nicht selbstverständlich, in Gladbach einen Punkt zu holen."

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:2

Niko Kovač (Trainer Eintracht Frankfurt): "Das war heute von vorne bis hinten nicht das, was ich mir vorstelle - das war einfach schlecht. Und es ist auch egal, ob einer oder zehn Spieler fehlen. Wir haben das Spiel verdient verloren."

Andries Jonker (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir mussten das letzte Spiel, das 0:6 bei Bayern München, erst einmal verarbeiten, und in Frankfurt zu spielen, ist in dieser Situation nicht einfach. In der erste Halbzeit haben wir das Risiko vermieden, in der zweiten dann mehr Mut gehabt und Selbstvertrauen gezeigt."