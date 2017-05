Stimmen: "Konnten kein Harakiri spielen"

Markus Gisdol ist mit dem Punktgewinn einverstanden

Während die Bayern nach ihrer Meisterschaft gegen den SV Darmstadt 98 ein wenig die Zügel schleifen ließen, atmete man bei den Wölfen auf. Am Sonntag verpasste der HSV den Befreiungsschlag. Die Stimmen:

Hamburger SV - FSV Mainz 05 0:0

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Wir müssen erst einmal mit der schwierigen Situation klarkommen. Das hat man unserem Spiel angemerkt. Zudem haben beide Torhüter heute sehr gut gehalten. Jeder einzelne Punkt kann wichtig sein, deshalb konnten wir kein Harakiri spielen."

Martin Schmidt (Trainer FSV Mainz 05): "Für uns war es ein sehr schwieriges Spiel. Ein Punkt war unser Minimalziel, und den haben wir erreicht. Das kann ein ganz wichtiger Punkt für uns sein - in Verbindung mit unserem guten Torverhältnis."

Jens Todt (Sportchef Hamburger SV): "Kämpferisch war es eine gute Leistung, es fehlte die letzte Entschlossenheit vor dem Tor. Dieser Auftritt macht zuversichtlich"

Christian Mathenia (Hamburger SV): "Abstiegskampf ist dreckig, wir wussten natürlich vorher, dass es kein Leckerbissen wird. Der Fokus auf das Spiel war sehr extrem heute, deswegen sind wir auch total enttäuscht, dass wir keine 3 Punkte geholt haben"

Dennis Diekmeier (Hamburger SV): "Der entscheidende Pass, die entscheidende Flanke hat gefehlt. Aber der Zusammenhalt hat gestimmt. Das Trainingslager in Rotenburg war sehr gut. Nachdem wir drei Wochen kein Team waren, haben wir heute wieder ein anderes Gesicht gezeigt"

Hertha BSC - RB Leipzig 1:4

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Wir müssen die Nerven behalten und dieses Spiel schnell vergessen. Das war nicht in Ordnung. Ich glaube, dass vier Punkte für den Europacup reichen."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Ich bin sehr stolz, es gibt keinen besseren Rahmen, als vor so vielen Fans zu feiern. Es gibt keinen anderen Spieler als Davie, dem ich die beiden Toren so sehr gönne. Die Jungs sollen mit den Fans feiern."

Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 2:1

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben eine herausragende Verteidigungsleistung gezeigt. Das war der Schlüssel. Natürlich gehen wir durch ein Abseitstor in Führung. Ich bin deshalb auch seit jeher ein Verfechter davon, jedes Tor zu überprüfen."

Marcel Schmelzer (Kapitän Borussia Dortmund): "Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir zuhause ungeschlagen bleiben. Das haben wir heute geschafft. Wir sind sehr glücklich, dass uns das heute gelungen ist."

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Ich finde, dass wir heute die bessere Mannschaft waren und der Schiedsrichter keinen guten Tag hatte. Ich habe den vierten Offiziellen gefragt, ob Gonzalo Castro den Ball berührt. Wenn er mir das bestätigt, dann kann er auch dem Felix Brych das Abseits bestätigen. Das hat er nicht gemacht. Für mich ist das die falsche Art, den vierten Offiziellen einzusetzen. Ich würde mir wünschen, dass der vierte Offizielle den Schiedsrichter unterstützt und nicht nur die Trainer einfängt."

Alexander Rosen (Leiter Profifußball 1899 Hoffenheim) ...zur Schiedsrichterleistung: "Wir haben ja hier eine Verantwortung. Deswegen möchte ich das nicht explizit benennen. Es hat ja jeder gesehen, was in den ersten 45 Minuten passiert ist. Es hat ja nur noch gefehlt, dass ein Loch in das Tornetz geschnitten wird und das da noch einer reingepfiffen wird. Das war die einzige Entscheidung, die nicht gegen uns gefällt wurde."

Bayern München - Darmstadt 98 1:0

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): "Es war nicht so einfach. Die erste Halbzeit war noch ganz gut. In der zweiten Hälfte hatten wir Probleme, das Spiel zu kontrollieren. Wir haben jetzt noch zwei Spiele. Ich hoffe, dass wir es da besser machen."

Tom Starke (Torwart Bayern München) ... zu seiner FCB-Statistik. Er hat mit acht Spielen 13 Titel geholt: "Mit den wenigen Einsätzen, das war nicht anders zu erwarten. Ich wollte in meinem Alter in München nochmal eine neue Heimat finden. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht so viel Spielpraxis gibt. Ich habe versucht, mich anderweitig einzubringen. Deswegen bin ich trotzdem stolz auf 13 Titel."

Torsten Frings (Trainer Darmstadt 98): "Wir wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, dass wir absteigen. Wir wollten uns erhobenen Hauptes verabschieden. Die Mannschaft hat trotz des Abstiegs wieder eindrucksvoll gezeigt, dass sie alles raushaut. Wie wir uns präsentiert haben: Hut ab. Wir wollen uns auch in den zwei ausstehenden Spielen teuer verkaufen."

Rüdiger Fritsch (Präsident SV Darmstadt 98) ... zum Abstieg: "Natürlich waren wir darauf vorbereitet. Aber wenn der Moment dann eintritt, dann kämpft der eine oder andere mit den Tränen. Ich kann der Mannschaft nur großen Respekt zollen. In Darmstadt werden wir das verkraften, Niederlagen gehören zum Sport. Wir werden geordnet und neu sortiert in der 2. Liga auflaufen."

Aytaç Sulu (Kapitän SV Darmstadt 98) ... zum Abstieg: "Die Enttäuschung ist jetzt nicht so groß, dass man es am letzten Spieltag vergeigt hat. Es war ein schleichender Prozess. In der Winterpause hat man schon gesehen, dass wir ein Stück weit abgeschlagen sind und relativ geringe Chancen haben. Wichtig war es, dass die Mannschaft wieder Spaß am Fußball hat. Mit dem neuen Trainer haben wir eine überragende Rückrunde gespielt. Das war der richtige Weg. Wir als Darmstadt 98 nehmen das gefasst zur Kenntnis."

FC Ingolstadt - Bayer Leverkusen 1:1

Maik Walpurgis (Trainer FC Ingolstadt): "Wir waren gut in der Partie. Haben die Bälle in der Offensive aber nicht gut verwertet. Unsere Standards waren nicht so konsequent und klar geschlagen wie sonst. Es ist bitter, dass wir nach der Führung so schnell das 1:1 bekommen haben. Das ärgert mich sehr. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie den Sieg um jeden Preis wollte. Jetzt brauchen wir drei Punkte in Freiburg, um uns ein Endspiel zum Abschluss zu bescheren."

Tayfun Korkut (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir haben uns in der ersten Halbzeit nach hinten drängen lassen, nicht genug Druck gemacht. Wir sind dann aber gut aus der Pause gekommen. Das Gegentor kommt aus dem Nichts. Wir haben darauf aber auf sehr, sehr gute Art und Weise reagiert. Wir haben gezeigt, dass wir bereit sind für den Abstiegskampf und können mit dem Punkt zufrieden sein."

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen): "Es sind gemischte Gefühle. Wir nehmen den Punkt mit, aber super glücklich sind wir nicht."

Rudi Völler (Sportdirektor Bayer Leverkusen) ... zur Fehleranalyse am Saisonende (vor dem Spiel): "Es wurden sicher Fehler gemacht. Von mir und allen anderen auch. Aber es bringt jetzt nichts vor diesen wichtigen Spielen, eine Analyse zu machen. Das machen wir zum Saisonende, dann werden wir alles in Ruhe analysieren."

... zur Frage, ob er Rücktrittsgedanken habe: "Nein, das wäre sicher auch der falsche Ansatz und völliger Blödsinn. Es ist eine schwierige Saison, das ist ganz klar. Wir müssen gucken, dass wir in der Liga bleiben. Am Ende der Saison wird dann alles besprochen. Anschließend werden die Ärmel hochgekrempelt, und es wird wieder angegriffen."

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 1:1

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Mit dem Punkt kann ich zufrieden sein, mit der Leistung natürlich nicht. Im Endeffekt sind wir froh, dass wir zumindest einen Punkt geholt haben. Es war viel Stückwerk. Der Gegner hat die Räume gut zugestellt, wir haben nicht die zündende Idee gefunden. Mit der letzten Aktion wurde die Mannschaft zumindest für den Aufwand belohnt."

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach): "Wir haben gut angefangen. Nach dem Rückstand hatten wir dann nicht mehr die Ruhe. Das Publikum wurde dann auch unruhig, und wir waren zu hektisch. Hinten raus haben wir dann Glück, dass wir noch den Ausgleich machen."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "So ist halt der Fußball. Leider ist es erst dann zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Natürlich ist man verärgert, wenn man so lange führt und mit dem Abpfiff den Ausgleich bekommt. Aber es ist auf der anderen Seite nicht selbstverständlich, in Gladbach einen Punkt zu holen."

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:2

Niko Kovač (Trainer Eintracht Frankfurt): "Das war heute von vorne bis hinten nicht das, was ich mir vorstelle - das war einfach schlecht. Und es ist auch egal, ob einer oder zehn Spieler fehlen. Wir haben das Spiel verdient verloren."

Fredi Bobic (Sport-Vorstand Eintracht Frankfurt) ... zur Saisonbilanz der Eintracht (vor dem Spiel): "Die Rückrunde hat aus mehreren Gründen weh getan. Wir haben einfach zu wenige Punkte gemacht, da war absolut mehr möglich. Aber wir dürfen nicht jammern. Die Jungs machen das richtig gut. Wir sind insgesamt sehr zufrieden, die Mannschaft hat eine sensationelle Mentalität."

... zur Zukunft von Trainer Niko Kovač: "Ich bin mir einhundertprozentig sicher, dass er in Frankfurt bleibt. Wir planen die nächste Saison komplett zusammen. Natürlich ist er begehrt, das wissen wir doch auch. Aber wir fokussieren uns auf Eintracht Frankfurt. Wir haben richtig Spaß und Bock drauf. Die nächste Saison wird sicher sehr wichtig sein."

Andries Jonker (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir mussten das letzte Spiel, das 0:6 bei Bayern München, erst einmal verarbeiten, und in Frankfurt zu spielen, ist in dieser Situation nicht einfach. In der erste Halbzeit haben wir das Risiko vermieden, in der zweiten dann mehr Mut gehabt und Selbstvertrauen gezeigt."

Olaf Rebbe (Sportdirektor VfL Wolfsburg) ... zur sportlichen Situation (vor dem Spiel): "Die Gemütslage ist gefährlich. Jeder kann die Tabelle lesen und sieht, wie die Situation ist. Wir haben drei echte Endspiele vor der Brust und müssen sehen, dass wir erfolgreich in den letzten Spielen sind. Im ganzen Klub ist eine große Anspannung. Wir sind alle sehr eng zusammengerückt und tun alles dafür, dass wir aus dieser schwierigen Situation rauskommen."