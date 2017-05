Erleichterung beim SK Rapid

Jubel und Erleichterung in Wien-Hütteldorf

Der ursprüngliche Angstgegner ist für Rapid am Samstag zum Aufbaugegner geworden. Mit dem 4:0-Heimsieg über den WAC und dem damit verbundenen Sprung auf Rang sechs ist bei Rapid wieder eine gewisse Ruhe eingekehrt. Allerdings beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht SV Ried vier Runden vor Schluss weiterhin nur sechs Punkte.

Auch deshalb gab sich Rapid-Trainer Goran Djuricin zurückhaltend. "Es war ein kleiner Schritt", sagte der Wiener nach dem dritten Erfolg im fünften Pflichtspiel unter seiner Führung. Ebensoviele Siege brachte Vorgänger Damir Canadi in 17 Bewerbspartien zustande. Ob diese Bilanz für Djuricin reicht, seinen Job über diese Saison hinaus zu behalten, wird sich in den kommenden Wochen herausstellen.

Einen ersten Fingerzeig könnte es am Montag geben, wenn Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel dem Rapid-Präsidium eine Liste mit möglichen Trainern für die kommende Spielzeit vorlegt. Er hoffe sehr, dass sein Name auf der Liste stehe, meinte Djuricin.

Die Chancen dafür haben sich durch den ersten Sieg der Hütteldorfer über den WAC nach zuletzt vier erfolglosen Versuchen zumindest nicht verschlechtert, obwohl der Klassenerhalt noch immer nicht gesichert ist. Das Wort "Abstiegskampf" nimmt Djuricin jedoch weiterhin nicht in den Mund. "Ich wollte dieses Wort bei meinem Amtsantritt von der Mannschaft und dem ganzen Verein fernhalten, es war nicht passend und ist es auch jetzt nicht. Aber wir sind nicht blind und wissen, wie die Tabelle ausschaut", sagte der 42-Jährige.

Mit Auftritten wie gegen den WAC sollten die letzten Zweifel über die Liga-Zugehörigkeit demnächst der Vergangenheit angehören. "Wir haben uns taktisch gut aufgestellt, heute ist uns viel aufgegangen", resümierte Djuricin. Die Steigerung im Vergleich zur Niederlage bei Admira Wacker führte der Coach auch darauf zurück, dass er in den vergangenen Tagen im Training vor allem die Arbeit in der Defensive in den Vordergrund gestellt hatte. "Wir haben den Spielern einen Plan gegeben, an dem sie sich anhalten können, was die Defensive betrifft. Jeder weiß, wo er hingehört."

In der Offensive machte sich die Umstellung auf ein 4-4-2-System bezahlt - Giorgi Kvilitaia glänzte als Doppeltorschütze, sein Sturm-Partner Matej Jelić als doppelter Assistgeber. "Jelic hat in den letzten Wochen gut trainiert, Charakter gezeigt und war immer positiv. Deswegen hatte er sich diese Chance verdient", meinte Djuricin.

Mit dem wiedergenesenen Louis Schaub ließ der Trainer einen weiteren hochkarätigen Offensivspieler noch im Köcher. "Ich sehe ihn wie Pfeil und Bogen. Wir lassen und lassen und lassen ihn ziehen, und irgendwann in den nächsten Tagen schießen wie ihn ab", kündigte Djuricin an.

Mehr dazu:

>> Rapid baut gegen WAC den Frust ab

apa/red