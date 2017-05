DFB-Bubis stürmen ins Viertelfinale

Deutschland zieht ins Viertelfinale der U17-EM ein

Die U17-Junioren des DFB haben am Sonntag den zweiten Sieg im zweiten EM-Spiel in Kroatien gefeiert und damit den Gruppensieg eingetütet. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück schlug Serbien überlegen mit 3:1 und steht damit uneinholbar an der Spitze der Gruppe C.

Bereits nach sechs Minuten foulte Serbiens Keeper Angreifer Jann-Fiete Arp und Elias Abouchabaka verwandelte den fälligen Elfmeter zur verdienten frühen Führung (7.).

Serbien spielte mit großem Einsatz, in der 39. Minute gelang John Yeboah dennoch das 2:0 für Deutschland aus spitzem Winkel. Mit dem 3:0 machte Erik Majetschak in der 61. Minute den Sieg schließlich perfekt. Serbien gelang durch Filip Stuparević nur noch der Ehrentreffer (75.).

Im Viertelfinale trifft die deutsche Mannschaft auf den Zweiten der Gruppe D, wahrscheinlich ist ein Aufeinandertreffen mit England oder den Niederlanden.

Das erste Gruppenspiel hatten die DFB-Bubis bereits mit 5:0 gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen. Damit stehen sie mit sechs Zählern auf dem ersten Platz der Gruppe C vor Serbien (3). Am Nachmittag trifft Irland auf Bosnien-Herzegowina, beide Mannschaften sind noch ohne Punkt.