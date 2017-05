Spanien lockt: Merino vor Abschied vom BVB

Mikel Merino hat keine Lust auf eine Statistenrolle in Dortmund

Beim "Endspiel um Platz drei" nicht im Kader, in der gesamten Saison nur neunmal auf dem Platz - Mikel Merino erlebt ein frustrierendes Jahr bei Borussia Dortmund. Schon im Winter kursierten Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied des spanischen U21-Nationalspielers. Ein Interessent macht nun offenbar ernst.

Wie die spanische Zeitung "El Correo" berichtet, ist Athletic Bilbao an den Diensten des Defensivallrounders interessiert und steht bereits mit den BVB-Verantwortlichen in Kontakt. Demnach wolle auch Merino gerne zu den Basken wechseln.

Der Tabellensechste der Primera División müsste für den in Pamplona geborenen Spanier wohl rund fünf Millionen Euro locker machen. Dortmund zahlte im vergangenen Sommer 3,7 Millionen Euro an Merinos Heimatverein CA Osasuna - die Transfersumme könnte wegen diverser Klauseln aber noch auf fünf Millionen Euro steigen. Sein Kontrakt in Dortmund läuft noch bis 2021.

Hintergrund des Interesses: Athletic Bilbao folgt der Vereinsphilosophie, nur auf im Baskenland geborene oder ausgebildete Spieler zu setzen. Mikel Merino stammt aus Pamplona in der autonomen Region Navarra, die dem Baskenland zugerechnet wird.