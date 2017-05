Medien: FCB bietet 65 Millionen für Sánchez

Alexis Sánchez würde die Bayern angeblich eine Rekordsumme kosten

Die Gerüchte um einen Transfer von Arsenals Top-Angreifer Alexis Sánchez zum FC Bayern München reißen nicht ab. Den heiß begehrten Chilenen soll sich der FCB angeblich einiges kosten lassen.

Wie der englische "Sunday Telegraph" erfahren haben will, bieten die Münchner 65 Millionen Euro für den 28-Jährigen. Sánchez' Vertrag in London läuft zwar nur noch ein Jahr, die hohe Summe sei aber mit der großen Konkurrenz im Rennen um die Dienste des Angreifers zu begründen, schreibt die Zeitung. Demnach seien auch Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea und Juventus an Sánchez dran.

2014 hatten die Gunners 42,5 Millionen Euro für den Offensivstar an den FC Barcelona überwiesen. In der aktuellen Saison kommt Sánchez wettbewerbsübergreifend auf 24 Tore in 45 Einsätzen.

Königsklasse als Knackpunkt

Der Chilene ist seit Monaten die "Lebensversicherung" der Gunners, die aktuell nur auf dem sechsten Platz der Premier League liegen und die Champions League zu verpassen drohen. Sollte Sánchez mit Arsenal in der kommenden Saison keine Aussicht auf die Königsklasse haben, dürfte sein Abschied nicht mehr zu verhindern sein.

Dem hatte Trainer Arsène Wenger jedoch zuletzt einen Riegel vorgeschoben. "Er wird auch nächste Saison noch hier sein, weil er einen Vertrag hat und hoffentlich können wir uns einigen, diesen zu verlängern", hatte der 67-Jährige gesagt.