Lazio feiert 10-Tore-Party - Florenz im Glück

Ciro Immobile und seine Kollegen feierten ein Torfestival

Lazio Rom hat drei Spieltage vor Saisonende ein wahres Torfestival gefeiert und bleibt damit auf Europa-League-Kurs. Inter und Florenz enttäuschten - die Viola hatte aber Glück im Unglück.

Ein alter Bekannter aus der Bundesliga gehörte zu den Hauptdarstellern im Spiel von Lazio Rom gegen Sampdoria. Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile erzielte zwei Tore beim 7:3-Kantersieg der Biancocelesti. Bereits zur Pause führten die Hauptstädter mit 5:1, profitierten dabei von zwei Elfmetern und einer Roten Karte gegen Sampdorias Milan Škriniar in der 18. Minute. In der zweiten Hälfte legte Lazio bis zur 70. Minute noch zwei Tore nach, den siebten Treffer erzielte Immobile. Sampdoria legte Ergebniskosmetik auf, Fabio Quagliarella erzielte einen Doppelpack. In der 90. Minute verwandelte er vom Punkt.

Es ist der zweite Kantersieg innerhalb kurzer Zeit für die Römer. Ende April hatten sie US Palermo bereits mit 6:2 geschlagen. Lazio rangiert auf dem vierten Platz und hat drei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Abstand auf den dritten sowie auf den fünften Rang.

In attesa di #MilanRoma, ecco tutti i risultati della 35ª giornata della #SerieATIM! pic.twitter.com/SKb7kG8zLP — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 7. Mai 2017

Keine Chance auf Europa

Enttäuschend verlief der Spieltag für Inter, das 0:1 gegen Genoa CFC verlor. Ex-Interisti Goran Pandev erzielte den goldenen Treffer für Genua in der 70. Minute. Zu allem Überfluss sah Geoffrey Kondogbia auf Seiten der Nerrazzuri in der 88. Minute auch noch die Rote Karte. Mit neun Punkten Abstand auf Rang fünf hat Inter als Siebter keine Chance mehr auf das europäische Geschäft.

Genauso sieht es bei der Fiorentina aus. Die Viola hatte beim 2:2-Remis gegen Sassuolo Calcio aber Glück im Unglück. Nikola Kalinić verschoss einen Elfmeter für die Lilanen, Gonzalo Rodríguez flog in der 72. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Kurz vor Schluss führte Sassuolo mit 2:1, doch in der Nachspielzeit rettete Federico Bernadeschi der Viola mit seinem Last-Minute-Treffer das Unentschieden.

Skandalklub Palermo steht als zweiter Absteiger aus der Serie A fest. Gegen Chievo Verona spielte Palermo nur 1:1-Unentschieden und hat mit 20 Punkten als Tabellen-19. keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Der Abstieg von Pescara Calcio auf dem letzten Tabellenplatz steht schon länger fest.