Feyenoord verpasst vorzeitigen Titelgewinn

Feyenoords Kapitän Dirk Kuyt. Der Tabellenführer hat überraschend den vorzeitigen Titelgewinn verpasst

Feyenoord Rotterdam hat überraschend die Chance auf den vorzeitigen Titelgewinn in der niederländischen Ehrendivisie vergeben.

Der Tabellenführer verlor am vorletzten Spieltag 0:3 (0:0) beim Lokalrivalen SBV Excelsior. Feyenoord führt die Tabelle dennoch weiter mit einem Punkt Vorsprung vor Ajax Amsterdam an und kann den ersten Meistertitel seit 18 Jahren am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Heracles Almelo perfekt machen. Ajax besiegte die Go Ahead Eagles aus Deventer mit 4:0 (2:0).

Excelsior entschied die Partie nach der Halbzeit mit drei Toren innerhalb von neun Minuten. Für die Gastgeber trafen in der zweiten Halbzeit innerhalb von neun Minuten Nigel Hasselbaink (56.), Stanley Elbers (59.) und Ryan Koolwijk (65.). Besonders Koolwijks Treffer per direktem Freistoß entzückte die Heimfans, die sich freuen, dem großen Stadtrivalen die Meisters-Suppe versalzen zu haben.

Tausende Feyenoord-Fans, die in der Erwartung einer Meisterfeier ins Stadion ihres Klubs gekommen waren und das Spiel auf Groß-Leinwänden verfolgten, traten zum Teil noch während der Übertragung enttäuscht den Heimweg an. Die Rotterdamer Ultras hingegen feierten ihre Mannschaft bei der Ankunft des Teambusses am de Kuip und skandierten "wir werden Champions".