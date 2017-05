Verrati erzielt "Skandal-Tor" bei PSG-Kantersieg

Marco Verrato sorgt mit seinem Treffer für Aufregung

PSG-Star Marco Verratti hat mit seinem Treffer beim 5:0-Kantersieg von Paris Saint-Germain gegen den korsischen Klub SC Bastia für einen Shitstorm in den Sozialen Netzwerken gesorgt.

Beim Stand von 1:0 knallte Verrati den Ball in der 35. Minute vom rechten Strafraum-Eck ins Tor, obwohl sich sein Team-Kollege Blaise Matuidi im gegnerischen Fünfmeterraum nach einem Zweikampf liegen geblieben war und sich Bastia-Keeper Jean-Louis Leca bei diesem erkundigte. Statt den Ball ins Aus zu befördern, überrumpelte Verratti den perplexen Leca und traf zu 2:0.

Die vier weiteren Treffer für den Hauptstadt-Klub, der mit Julian Draxler und Torwart Kevin Trapp in der Startformation gegen das Tabellenschlusslicht spielte, erzielten Lucas (32.) Edinson Cavani (78./89.) und Giovani Lo Celso (82.).

In der französischen Ligue 1 steht Paris mit 83 Punkten weiterhin drei Zähler hinter Champions-League-Halbfinalist AS Monaco. Die Monegassen gewannen am Samstagabend mit 3:0 bei AS Nancy und haben bei noch einem Nachholspiel zwei Spieltage vor Saisonende die besten Karten im Meisterschaftsrennen.