Bierhoff würde Reus mit zum Confed Cup nehmen

Oliver Bierhoff (re.) würde Marco Reus im Sommer gerne mit nach Russland nehmen

Oliver Bierhoff würde Marco Reus von Borussia Dortmund mit zum Confed Cup (17. Juni bis 2. Juli) nach Russland nehmen.

"Ich würde ihm diesen Wunsch nicht erfüllen", sagte der Nationalmannschaftsmanager bei "Sky90" mit Blick auf BVB-Trainer Thomas Tuchel, der am Freitag erklärt hatte, dass seinetwegen Reus nicht am Confed Cup teilnehmen müsse.

Der verletzungsanfällige Offensivspieler tendiert ebenfalls dazu, nicht bei der WM-Generalprobe aufzulaufen. "Ich werde sicher noch einmal mit dem Bundestrainer sprechen und abwägen, was für mich das Beste ist. Aber ich hatte in den letzten zwei Jahren keinen Urlaub, weil ich immer mit Reha beschäftigt bin", hatte Reus am Samstag nach dem 2:1-Erfolg gegen 1899 Hoffenheim erklärt.

Bundestrainer Joachom Löw hatte den Confed Cup als "Perspektivturnier" bezeichnet. Er wird ein Jahr vor der WM in Russland vielen seiner strapazierten Stars eine Pause gönnen.