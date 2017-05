AS Roma eroberte Platz zwei zurück

Edin Dzeko erzielte einen Doppelpack

AS Roma hat auch dank eines Doppelpacks von Edin Džeko Rang zwei in der italienischen Serie A zurückerobert. Die Truppe von Luciano Spalletti siegte am Sonntag zum Abschluss der 35. Runde beim AC Milan 4:1 (2:0) und verdrängte damit SSC Napoli wieder von Rang zwei. Gleichzeitig ist die Teilnahme an der Champions League so gut wie abgesichert.

Džeko traf doppelt (8., 28.) und hält aktuell bei 27 Ligatoren. Stephan El Shaarawy (78.) und Daniele de Rossi (87./Foulelfmeter) erzielten die weiteren Roma-Tore. Mario Pasalic traf für Milan (76.). Die Roma hat damit drei Runden vor Saisonende sieben Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Juventus, die Bianconeri können am kommenden Sonntag im direkten Duell zum sechsten Mal in Serie Meister werden.

Der Vorsprung auf den viertplatzierten Stadtrivalen beträgt weiter acht Zähler. Drei Runden vor Schluss haben die Giallorossi die Teilnahme an zumindest der Champions League Qualifikation in Griffweite. Platz zwei würde sogar direkt in die Gruppenphase der europäischen Königsklasse führen.

